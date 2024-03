Norsk Kennel Klub og Fuglehundklubbenes Forbund har et felles mål om å fremme et godt miljø for aktiviteter med fuglehund og fuglehundtrening. Derfor jobber vi for at mest mulig av opplæring og aktiviteter skjer i organiserte former gjennom hundeklubber og -forbund. Det er det beste for å passe på at alt fra trening til sosialisering skjer på en trygg og ansvarlig måte for dyrene.