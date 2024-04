Norsk Kennel Klub har i mange år støttet kampanjen «Nei til fyrverkeri», som ønsker å forby bruk av fyrverkeri i privat regi. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefalte i 2022 Justisdepartementet om å gjennomføre en utredning om privat bruk av fyrverkeri uten at regjeringen har tatt denne til følge. Nå tar Stortinget saken i egne hender og skal behandle to representantforslag som forsøker å regulere bruken av fyrverkeri. NKK støtter forslagene og mener det er et riktig skritt i å øke dyrevelferden rundt merkedager som eksempelvis nyttårsaften.

Forslag fra SV

Forslaget fra Sosialistisk venstreparti (SV) ønsker å gi kommunen fullmakt til å regulere, inkludert forby, bruken av fyrverkeri i privat regi. Slik regelverket er i dag, kan kommunene kun forby fyrverkeri i områder hvor det kan medføre brannfare. Dette er ikke nok, da det er mange kommuner som ønsker å begrense det enda mer, eller i sin helhet forby fyrverkeri i privat regi.

NKK mener dette forslaget er en god løsning. Hele 65 % av befolkningen støtter en slik regulering, ifølge undersøkelse utført av NITO i 2022.

Du kan lese hele forslaget her.

Forslag fra MDG

Miljøpartiet de Grønnes (MDG) forslag innebærer flere alternative forslag, og NKK støtter disse. MDGs forslag innebærer at oppskyting av fyrverkeri i privat regi skal forbys. I tillegg peker de på den manglende oppfølgingen av DSBs anbefaling fra 2022, og ber regjeringen gjennomføre en utredning av om fyrverkeri bør forbys. Til slutt i ber man regjeringen sørge for at den enkelte kommune får mulighet til å innføre forbud mot privat bruk av fyrverkeri i hele kommunen.

Du kan lese hele forslaget her.

Behandling 6. juni

NKK har levert høringsinnspill til begge forslagene, som behandles samtidig i Stortinget. Dato for behandling er satt til 6. juni 2024, og det er muligheter for å påvirke representantene på Stortinget før Justiskomiteen avgir sin innstilling.

Du kan skrive til representantene på Stortinget, kontakte lokalmedia, eller engasjere deg på sosiale medier for å få oppmerksomhet og blest rundt forslagene.