I en årrekke har NKKs HD-avlesere gitt informasjon om tilstedeværelse av overgangsvirvel som er synlig på røntgenbildene som innsendes for offisiell avlesning av HD-status. Dette har ikke vært en offisiell avlesning, men ble initiert i forbindelse med innsamling av materiale til forskningsprosjekter. Denne informasjonen er gitt i de tilfeller der man ved HD-avlesning kan se overgangsvirvel. Fra 1. juni 2024 blir ikke denne informasjonen lenger gitt i forbindelse med avlesningen av offisiell HD-status.

Det er flere grunner til at ordningen avsluttes: Informasjonen er blitt oppfattet som en offisiell avlesning. Til tross for at det ikke foreligger en internasjonal akseptert prosedyre for hvilke røntgenbilder som skal tas for å påvise overgangsvirvel. Ved avlesning av HD, er det kun behov for bilder i ett plan, mens det bør foreligge bilder i minst to plan for avlesning av LTV. Videre finnes det ikke en internasjonal enighet omkring en graderingsskala for overgangsvirvel eller hvordan den forholder seg til den kliniske situasjonen til individet og kan benyttes i avlsarbeidet. I Norden er det bare Finland som har valgt å igangsette gradering av overgangsvirvel.