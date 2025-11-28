NKK Sandefjord 7.-8. februar 2026
Norsk Kennel Klub ønsker velkommen til internasjonal eksteriørutstilling på Oslofjord Convention Center Melsomvik, 7. - 8. februar 2026
FØLG ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK
Praktisk informasjon:
Utstillingen foregår over to dager, og gruppene er fordelt på følgende dager:
Lørdag: Gruppe 1, 3, 5, 7 og 10
Søndag: Gruppe 2, 4, 6, 8 og 9
- Dommerliste
- Sted: Oslofjord Convention Center
- Adresse: Oslofjord 9, 3159 Melsomvik
- Påmelding via "min side"
- Ordinær påmelding: 29.12.2025
- Forlenget påmelding: 12.01.2026
- Forbehold om dommerendring
- Utstillingen foregår inne
- Overnatting Oslofjord Convention Center
- Det er kun dagparkering for bobil/campingvogn. For overnatting i egen bobil/campingvogn se: Camping i Vestfold | Visit Vestfold
Hundevelferden skal være i sentrum av våre arrangementer og vi minner alle utstillere på viktigheten av å lufte hunden ute før man møter i ringen. Dette er særlig viktig de gangene det er innendørs arrangement. Hvis det er en lang dag, så oppfordrer vi til å la hunden gå ut underveis. Husk å plukke opp etter hunden dersom det skjer uhell innendørs.
Det er viktig for oss at vi lager arrangement som er hyggelig for alle, både når vi er der og etter vi har forlatt.