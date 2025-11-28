FØLG ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK

Praktisk informasjon:

Utstillingen foregår over to dager, og gruppene er fordelt på følgende dager:

Lørdag: Gruppe 1, 3, 5, 7 og 10

Søndag: Gruppe 2, 4, 6, 8 og 9

Hundevelferden skal være i sentrum av våre arrangementer og vi minner alle utstillere på viktigheten av å lufte hunden ute før man møter i ringen. Dette er særlig viktig de gangene det er innendørs arrangement. Hvis det er en lang dag, så oppfordrer vi til å la hunden gå ut underveis. Husk å plukke opp etter hunden dersom det skjer uhell innendørs.

Det er viktig for oss at vi lager arrangement som er hyggelig for alle, både når vi er der og etter vi har forlatt.