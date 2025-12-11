FØLG ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK

Utstillingen foregår over to dager, og gruppene er fordelt på følgende dager:

Lørdag: Gruppe 2, 3, 4, 7, 8 og 10

Søndag: Gruppe 1, 5, 6 og 9

Praktisk informasjon:

Dommerliste

Sted: Sørlandshallen

Adresse: Travparkveien 24, 4636 Kristiansand

Påmelding via "min side"

Ordinær påmelding: 23.02.26

Forlenget påmelding: 09.03.2026

Forbehold om dommerendring

Utstillingen foregår inne

Hundevelferden skal være i sentrum av våre arrangementer og vi minner alle utstillere på viktigheten av å lufte hunden ute før man møter i ringen. Dette er særlig viktig de gangene det er innendørs arrangement. Hvis det er en lang dag, så oppfordrer vi til å la hunden gå ut underveis. Husk å plukke opp etter hunden dersom det skjer uhell innendørs.

Det er viktig for oss at vi lager arrangement som er hyggelig for alle, både når vi er der og etter vi har forlatt.