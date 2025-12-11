NKK Kristiansand 11.-12. april 2026
Norsk Kennel klub ønsker velkommen til Internasjonal eksteriørutstilling med juniorhandling i Sørlandshallen, 11. og 12. april 2026
FØLG ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK
Utstillingen foregår over to dager, og gruppene er fordelt på følgende dager:
Lørdag: Gruppe 2, 3, 4, 7, 8 og 10
Søndag: Gruppe 1, 5, 6 og 9
Praktisk informasjon:
- Dommerliste
- Sted: Sørlandshallen
- Adresse: Travparkveien 24, 4636 Kristiansand
- Påmelding via "min side"
- Ordinær påmelding: 23.02.26
- Forlenget påmelding: 09.03.2026
- Forbehold om dommerendring
- Utstillingen foregår inne
Hundevelferden skal være i sentrum av våre arrangementer og vi minner alle utstillere på viktigheten av å lufte hunden ute før man møter i ringen. Dette er særlig viktig de gangene det er innendørs arrangement. Hvis det er en lang dag, så oppfordrer vi til å la hunden gå ut underveis. Husk å plukke opp etter hunden dersom det skjer uhell innendørs.
Det er viktig for oss at vi lager arrangement som er hyggelig for alle, både når vi er der og etter vi har forlatt.