Nye registreringsbevis

Digitale registreringsbevis

Norsk Kennel Klub har siden 2023 utviklet nye registreringssystemer for hund for å modernisere og effektivisere registreringsprosessen for våre medlemmer. Dette inkluderer nye registreringsbevis med bilag. Registreringsbevisene blir oppdatert i henhold til krav i FCIs regelverk.

Den viktigste endringen er at registreringsbeviset er digitalt i utskriftsvennlig og mobilvennelig versjon på eierens MinSide. Registreringsbeviset vil alltid være oppdatert med den nyeste informasjonen om hunden rett fra DogWeb og beviset vil også overføres, sammen med eierbeviset, automatisk til ny eier ved eierskifter.

Det vil fortsatt være mulig å kjøpe papirutgave på tykkere papir fra NKK ved behov. Men det er det digitale registreringsbeviset som ligger på eierens MinSide som er det originale beviset.

QR-kode

En unik QR kode finnes på hvert registreringsbevis. Denne kan scannes med mobiltelefon for å verifisere at papirkopien du har foran deg er korrekt og den nyeste versjonen.

Krav om original stamtavle ved eksporter

Flere og flere land går bort fra registreringsbevis i papirutgave. Men fortsatt er det slik at det ofte kreves et originalt registreringsbevis, eller en export pedigree, i papirformat ved import/eksport. Det blir derfor mulig å kjøpe en verifisert papirutgave av det digitale beviset fra NKK.

Digitale registreringsbevis med nytt utseende for nye registreringer

De nye digitale registreringsbevisene med bilag vil utstedes til alle nye registreringer i NKK fra og med lanseringsdato. Har du allerede hunden din registrert i NKK, beholder den sitt gamle fysiske registreringsbevis, men registreringsbeviset blir også digitalt tilgjengelig på eierens MinSide og med QR-kode for verifisering. Ditt gamle registreringsbevis er fortsatt gyldig dokumentasjon.

Slik ser de nye registreringsbevisene ut

Mer informasjon enkelt tilgjengelig



Plass til mer informasjon på de nye registreringsbevisene

Det nye registreringsbeviset blir tosidig der fremsiden får plass til informasjon om hunden på både norsk og engelsk;

Navn

Registreringsnummer

Rase

Rasens FCI-nummer

Kjønn

Fødselsdato

Chipnr

Kennelnavn

Oppdretter

I tillegg fins plass for annen informasjon som er registrert i NKKs DogWeb. Dette kan for eksempel være registrert skulderhøyde eller halelengde.

På baksiden finner man hundens stamtavle i 3 generasjoner hvor hundenes titler, rase, hårlag-, farge-, og størrelsesvariant fremkommer. Dette er informasjon som kreves av FCI.

Bilag

Registreringsbeviset inkluderer et bilag med helsedata og meritter for opptil 5 generasjoner, hvis dette er tilgjengelig i DogWeb. Hundeeier kan velge fra en meny hvilken informasjon og hvor mange generasjoner som ønskes vist på bilaget. Bilaget vil være et dynamisk dokument som til enhver tid speiler informasjonen som finnes i DogWeb og være tilgjengelig i en utskriftsvennlig versjon.

Fant du ikke svar på det du lurte på under «Spørsmål og svar»?

Ta kontakt med fagansvarlig for registreringsbevisene, Hilde-Kristin Myhrvold. Hun kan kontaktes på hilde-kristin.myhrvold@nkk.no