Nordisk mesterskap i Rallylydighet 2025
13. - 14. september fant Nordisk mesterskap i Rallylydighet sted i National Equestrian Centre, Vilhelmsborg, Danmark.
Landslag fra Sverige, Norge, Finland og Danmark konkurrerte om tittelen Nordisk Rally Champion både som lag og i individuell konkurranse.
Individuelt
Beste plassering sto Ingunn Finne Reenskaug og Knut for med 252 poeng som ga en 10. plass
11.plass: Stine Strander og Ivie, 248 poeng
16.plass: Audhild Mæland og Molly, 238,5 poeng
20.plass: Lise-Lotte Gundersen og Sonic, 173,5 poeng
Den norske troppen:
- Audhild Mæland & Molly (Border Collie)
- Bente Evensen & Mundo (Border Collie)
- Lise-Lotte Gundersen & Sonic (Golden Retriever)
- Stine Strander & Ivie (Buhund)
- Ingunn Finne Reenskaug & Echo (Golden Retriever)
Reserver:
- Silje Strandengen Lie & Timb (Border Collie)
- Ingvill Viddal & Turbo (Shetland Sheepdog)
Her finner du nærmere presentasjon av hele landslaget
Lag:
Det ble en flott fjerdeplass til det norske laget:
Dommere:
- Charlotte Bøgvad, Denmark Chief Judge
- Susanna Lönngren, Sweden
- Tiia Hämäläinen, Finland
- Ghita Fossum, Norway
Gratulerer så mye med flott innsats!
For mer informasjon om mesterskapet og fullstendige resultater, se her: FCI Rally Nordic Championships 2025 – Official webpage for the Championships taking place in Denmark September 2025