Landslag fra Sverige, Norge, Finland og Danmark konkurrerte om tittelen Nordisk Rally Champion både som lag og i individuell konkurranse.

Individuelt


Beste plassering sto Ingunn Finne Reenskaug og Knut for med 252 poeng som ga en 10. plass

11.plass: Stine Strander og Ivie, 248 poeng
16.plass: Audhild Mæland og Molly, 238,5 poeng
20.plass: Lise-Lotte Gundersen og Sonic, 173,5 poeng


Den norske troppen:

  • Audhild Mæland & Molly (Border Collie)
  • Bente Evensen & Mundo (Border Collie)
  • Lise-Lotte Gundersen & Sonic (Golden Retriever)
  • Stine Strander & Ivie (Buhund)
  • Ingunn Finne Reenskaug & Echo (Golden Retriever)

Reserver:

  • Silje Strandengen Lie & Timb (Border Collie)
  • Ingvill Viddal & Turbo (Shetland Sheepdog)

Her finner du nærmere presentasjon av hele landslaget

Lag:


Det ble en flott fjerdeplass til det norske laget:

Pallbilde

Dommere:

  • Charlotte Bøgvad, Denmark Chief Judge
  • Susanna Lönngren, Sweden
  • Tiia Hämäläinen, Finland
  • Ghita Fossum, Norway

 

Gratulerer så mye med flott innsats!

For mer informasjon om mesterskapet og fullstendige resultater, se her: FCI Rally Nordic Championships 2025 – Official webpage for the Championships taking place in Denmark September 2025