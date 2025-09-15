Landslag fra Sverige, Norge, Finland og Danmark konkurrerte om tittelen Nordisk Rally Champion både som lag og i individuell konkurranse.

Individuelt



Beste plassering sto Ingunn Finne Reenskaug og Knut for med 252 poeng som ga en 10. plass



11.plass: Stine Strander og Ivie, 248 poeng

16.plass: Audhild Mæland og Molly, 238,5 poeng

20.plass: Lise-Lotte Gundersen og Sonic, 173,5 poeng



Den norske troppen:

Audhild Mæland & Molly (Border Collie)

Bente Evensen & Mundo (Border Collie)

Lise-Lotte Gundersen & Sonic (Golden Retriever)

Stine Strander & Ivie (Buhund)

Ingunn Finne Reenskaug & Echo (Golden Retriever)

Reserver:

Silje Strandengen Lie & Timb (Border Collie)

Ingvill Viddal & Turbo (Shetland Sheepdog)

Her finner du nærmere presentasjon av hele landslaget

Lag:



Det ble en flott fjerdeplass til det norske laget:

Dommere:

Charlotte Bøgvad, Denmark Chief Judge

Susanna Lönngren, Sweden

Tiia Hämäläinen, Finland

Ghita Fossum, Norway

Gratulerer så mye med flott innsats!

For mer informasjon om mesterskapet og fullstendige resultater, se her: FCI Rally Nordic Championships 2025 – Official webpage for the Championships taking place in Denmark September 2025