Det ble i tillegg avholdt konkurranser i klasse 1 og 2, samt rekrutt.

Dommere: Marianne Ono Njøten (hoveddommer), Emmy Simonsen (DK), Ellen Christensen

Arrangør: NFF Norsk Freestyle Forening.

Norgesmestere i HTM 2025:

Quick og Jessica Karlgren

På andreplass kom Tjorven og Marianne Methi og på 3. plass Iben og Magni Stenen



Norgesmestere i Freestyle 2025:

Annette Eggen og Kio

På andreplass kom Tjorven og Marianne Methi og på 3 plass Bella og Vigdis Bæver Larsen

Gratulerer så masse til alle som deltok, og spesielt de nybake norgesmesterne!