Resultater NM i Kreativ lydighet 2025
Resultater
Helgen 6. - 7. september, ble norgesmesterskap i Kreativ lydighet (Freestyle og Heelwork to Music) ) avholdt i Drammen Hundepark.
Det ble i tillegg avholdt konkurranser i klasse 1 og 2, samt rekrutt.
Dommere: Marianne Ono Njøten (hoveddommer), Emmy Simonsen (DK), Ellen Christensen
Arrangør: NFF Norsk Freestyle Forening.
Norgesmestere i HTM 2025:
Quick og Jessica Karlgren
På andreplass kom Tjorven og Marianne Methi og på 3. plass Iben og Magni Stenen
Norgesmestere i Freestyle 2025:
Annette Eggen og Kio
På andreplass kom Tjorven og Marianne Methi og på 3 plass Bella og Vigdis Bæver Larsen
Gratulerer så masse til alle som deltok, og spesielt de nybake norgesmesterne!