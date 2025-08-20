Resultater - NM for brukshunder 2025
NM for brukshunder er vel overstått og vi gratulerer utøvere og arrangører med et flott arrangement.
Rundering og utlevering av kongepokal
1. plass og Norgesmester: Monica Tegler med Tunevannets Kasi
2. plass: Mette Madsen med Bailigh’s Zeff
3. plass: Torunn Osen med Kiæråsens Croz
Spor
1. plass og Norgesmester: Monica Tegler med Tunevannets Kasi
2. plass: Johanne Hobberstad med Ultra
3. plass: Hilde Hov med Work’s Winn
Rundering
1. Monika Tegler, Tunevannets Kasi, 2. Mette Madsen, bailigh's zeff, 3. Torunn Osen, kiæråsens Croz