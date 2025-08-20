Rundering og utlevering av kongepokal 

1. plass og Norgesmester: Monica Tegler med Tunevannets Kasi 

2. plass: Mette Madsen med Bailigh’s Zeff 

3. plass: Torunn Osen med Kiæråsens Croz

 

 Spor

2. plass: Johanne Hobberstad med Ultra

3. plass: Hilde Hov med Work’s Winn

 

RunderingÅrets vinner av Kongepokalen og norgesmester i brukshund er Monica Tegler og Tunevannets Kasi!

