Vi gratulerer til sølvmedaljevinnere i individuelt!

Small

Vi gratulerer til sølvmedaljevinnere: Elin Bergendahl Grønås og Clay, Shetland Sheepdog - Individuelt Small

 

Large

Sølv i individuelt large: Esther Falck Jakobsen og Dixie, Border Collie




Vi gratulerer med gull i lagkonkurransen!


Large

Gull til Norge i Large: Trine Thorkildsen/Lily, Esther Falck Jakobsen/Dixie Julie Torgersen Nilsen/Sansa og Robert Bratt/Søs

7 plass - Norway 2:
Ronja Elfrida Johansen/Swix Hilde Bjerke/Hope Monica Iversen/Giller og Wenche Sæther/Radi

 

Intermediate
 

Sølv - Norway 1 Intermediate : Annie Tellnes/Olympia Flye, Lise-Irene Hansen/Babe, Ingeborg Eugenie Blakkisrud/Iza og Viktoria Moen-Bardølsgård/Ipa

 

Medium

2. plass, Norway 2 Medium : Mette Elin Sandbakken/Beat, Bodil Fischer Breidablik/Iii, Signe K.Gundersen/Billie og Vilde Lyngås/Ekko

8. plass, Norway 1:
Carole Ross/Dixie,  Pia Prytz/Noorh , Gunn Toril Kværnstuen/Sobia og Marion Svendsen/Ille

Small
4dje plass: Norway 2:
Tonje Sollied Johansen/Digg, Amelia Koidl/Kairi, Camilla Sandbakk/Izzy og
Elin Bergendahl Grønås/Clay

Øvrige resultater finnes her:

Vi gratulerer samtlige på Landslaget og landslagsledelsen med innsatsen og berømmer samtidig Tønsberg hundeklubb for et proft arrangement.