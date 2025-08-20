Nordic Agility Championship 2025 - resultater
Resultater
Et flott nordisk mesterskap i agility ble gjennomfør av Tønsberg Hundeklubb i helgen - vel blåst!
Vi gratulerer til sølvmedaljevinnere i individuelt!
Small
Large
Vi gratulerer med gull i lagkonkurransen!
Large
7 plass - Norway 2:
Ronja Elfrida Johansen/Swix Hilde Bjerke/Hope Monica Iversen/Giller og Wenche Sæther/Radi
Intermediate
Medium
8. plass, Norway 1:
Carole Ross/Dixie, Pia Prytz/Noorh , Gunn Toril Kværnstuen/Sobia og Marion Svendsen/Ille
Small
4dje plass: Norway 2:
Tonje Sollied Johansen/Digg, Amelia Koidl/Kairi, Camilla Sandbakk/Izzy og
Elin Bergendahl Grønås/Clay
Øvrige resultater finnes her:
Vi gratulerer samtlige på Landslaget og landslagsledelsen med innsatsen og berømmer samtidig Tønsberg hundeklubb for et proft arrangement.