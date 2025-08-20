Vi gratulerer til sølvmedaljevinnere i individuelt!



Vi gratulerer med gull i lagkonkurransen!





7 plass - Norway 2:

Ronja Elfrida Johansen/Swix Hilde Bjerke/Hope Monica Iversen/Giller og Wenche Sæther/Radi

8. plass, Norway 1:

Carole Ross/Dixie, Pia Prytz/Noorh , Gunn Toril Kværnstuen/Sobia og Marion Svendsen/Ille

4dje plass: Norway 2:

Tonje Sollied Johansen/Digg, Amelia Koidl/Kairi, Camilla Sandbakk/Izzy og

Elin Bergendahl Grønås/Clay



Øvrige resultater finnes her:



Vi gratulerer samtlige på Landslaget og landslagsledelsen med innsatsen og berømmer samtidig Tønsberg hundeklubb for et proft arrangement.