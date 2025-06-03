FØLG ARRANGEMENTET PÅ FACEBOOK

MER INFORMASJON FRA ARRANGØR

 

De som skal representere Norge er:

 

Small

Landslagstroppen agility small Nordisk mesterskap 2025

  • Eli Beate Sæther & Xera
  • Signe Gundersen  & Mick
  • Kjersti Jørgensen  & Agi
  • Signy-Elise Løvdal  & Alva
  • Elin Bergendahl Grønås & Clay
  • Irene Yrstad  & Zalto
  • Ami Koidl & Kairi
  • Camilla Sandbakk & Izzy
  • Tonje Sollied Johansen & Digg

Reserver

  • Hanne Skjelstad & Lima
  • Anne Huhtala & Anton

 

 

Medium

Landslagstroppen agility medium Nordisk mesterskap 2025

  • Carol Ross & Dixie
  • Marion Svendsen & Ille
  • Gunn Toril Kværnstuen & Sobia
  • Pia Prytz & Noohr
  • Mette Elin Sandbakken & Beat
  • Signe K. Gundersen & Billie
  • Bodil Fisher Breidablikk & Iii
  • Vilde Lyngås & Ekko

Reserver

  • Ingeborg Euguine Blakkisrud & Lava
  • Anja A. Rykkje & Quattro

 

 

Intermediate

Landslagstroppen i agility IM Nordisk mesterskap 2025

  • Lise Irene Hansen & Babe
  • Viktoria Moen & Ipa
  • Lise Irene Hansen & Say
  • Annie Tellnes & Olympia Flye
  • Ingeborg Euguine Blakkisrud & Iza
  • Trine Thorkildsen & Shady
  • Anne Linn Moen & Tara
  • Thomas Thiesen & Panda

Reserver

  • Tone Behncke & Zita
  • Rikke Cecilie Hjort Berg & Acme

 

 

Large

Landslagstroppen agility large Nordisk mesterskap 2025

  • Esther Falck Jakobsen & Dixie
  • Robert Bratt & Søs
  • Julie Torgersen Nilsen & Sansa
  • Trine Thorkildsen & Lily
  • Monica Iversen & Giller
  • Hilde Bjerke & Hope
  • Ronja Elfrida Johansen & Swix
  • Wenche Sæther  & Radi

Reserver

  • Mailinn Bie-Evensen & Melba
  • Inger Maiken Grønvold & Lace