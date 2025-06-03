Nordic Agility Championship 2025 - her er landslagstroppen
16. - 17. august avholdes Nordic Agility Championship i Vestfoldhallen. Tønsberg hundeklubb er teknisk arrangør og dommere er Petr Pupik and Jan Egil Eide.
De som skal representere Norge er:
Small
- Eli Beate Sæther & Xera
- Signe Gundersen & Mick
- Kjersti Jørgensen & Agi
- Signy-Elise Løvdal & Alva
- Elin Bergendahl Grønås & Clay
- Irene Yrstad & Zalto
- Ami Koidl & Kairi
- Camilla Sandbakk & Izzy
- Tonje Sollied Johansen & Digg
Reserver
- Hanne Skjelstad & Lima
- Anne Huhtala & Anton
Medium
- Carol Ross & Dixie
- Marion Svendsen & Ille
- Gunn Toril Kværnstuen & Sobia
- Pia Prytz & Noohr
- Mette Elin Sandbakken & Beat
- Signe K. Gundersen & Billie
- Bodil Fisher Breidablikk & Iii
- Vilde Lyngås & Ekko
Reserver
- Ingeborg Euguine Blakkisrud & Lava
- Anja A. Rykkje & Quattro
Intermediate
- Lise Irene Hansen & Babe
- Viktoria Moen & Ipa
- Lise Irene Hansen & Say
- Annie Tellnes & Olympia Flye
- Ingeborg Euguine Blakkisrud & Iza
- Trine Thorkildsen & Shady
- Anne Linn Moen & Tara
- Thomas Thiesen & Panda
Reserver
- Tone Behncke & Zita
- Rikke Cecilie Hjort Berg & Acme
Large
- Esther Falck Jakobsen & Dixie
- Robert Bratt & Søs
- Julie Torgersen Nilsen & Sansa
- Trine Thorkildsen & Lily
- Monica Iversen & Giller
- Hilde Bjerke & Hope
- Ronja Elfrida Johansen & Swix
- Wenche Sæther & Radi
Reserver
- Mailinn Bie-Evensen & Melba
- Inger Maiken Grønvold & Lace