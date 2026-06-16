12.–14. juni gikk Norgesmesterskapet i agility av stabelen i Selbu Flerbrukshall i Trøndelag.
Arrangør var Gauldal Hundeklubb, som leverte et svært vellykket arrangement.

Det ble en NM-helg preget av fart, mestring, sportsånd og ekte hundeglede. Ekvipasjer fra hele landet stilte til start og bidro til spennende konkurranser og flotte prestasjoner.

 

Her er årets NORGESMESTRE - NM AGILITY-26:


Individuelt-extra small:
NM Agility 2026 _individuelt konkurranse - hundestørrelse: Xsmall - Vinner Guro Henriksen og Bubb
Guro Henriksen og Bubb (Tiny Guardian's Bubba Gump Shrimps, Chihuahua Langhåret)

Individuelt-small:
NM Agility 2026 NM Agility 2026 Individuell. Vinner Kjersti Jørgensen og Agi
Kjersti Jørgensen og Agi (Personlighetens Flying Agi R/L, Shetland Sheepdog) – Norgesmester også i 2024, 2025

Individuelt-medium:
NM Agility 2026. Individuell medium. Vinner Marion Svendsen og Ille.
Marion Svendsen og Ille (SheltieFun's Powerful Ille, Shetland Sheepdog) - Norgesmester også i 2025

Individuelt-large:
NM Agility 2026_induvidueltl konkurranse-Klasse large. Vinner:Ariane Wieber og Zola
Ariane Wieber og Zola (Keen Workers Addicted To Zola, Border Collie) – Norgesmester også i 2025

Individuelt-extra Large:
NM Agility 2026 Individuell konkurranse hundestørrelse XL. Vinner_Esther Falck Jakobsen og Dixie
Esther Falck Jakobsen og Dixie (Fjellmannsplass Bia, Border Collie) – Norgesmester også i 2025


Norgesmestere Lag:
Small:
NM Agility 2026_Lagkonkurranse_hundestørrelse_S_Vinner: Happy Tails

1. Happy Tails (Anne Lefstad/Focus, Signe Lund Kleppe/Mick, Bente Liberg/Karma
2. GHK's Crazy Unicorns
3. Hamar og omegn


Medium:
NM Agility 2026:_Lagkonkurranse_hundestørrelse_medium: Vinner:Stovner X-files

1. Stovner X-files (Anette Skar Binfield/Millie, Emilie Heggen/Ztella, Signe Lund Kleppe/Vita, Torill Moltzau/Ella)
2. Stovner Hot Dogs
3. Lets Do It


Large:
NM Agility 2026 Lagkonkurranse L / Vinner Ariane Wieber og Zola

1. Stor-Hamar - Karin Pabsdorff Brunvold/Kronvallaren Fight, Wenche Kristin Sæther/Radi, Sandra Bjørnemo Robertsen/Yuki, Karin Pabsdorff Brunvold/Kronvallaren Defense

Dommere var:
Jesus Fernandez Crespo (Spania)
Angelika Brandl (Østerrike)
Esther Falck Jakobsen
Anne Linn Johannessen Moen.

For øvrige resultater se Devent

Kalatrofeet 2025

På programmet sto også utdeling av det gjeve Kalatrofeet. Kalatrofeet tildeles den hund, i hver av de 5 størrelsesklassene, som har oppnådd flest poeng i klasse 3 gjennom kalenderåret – 1/1-31/12. Bare hunder eid og bosatt i Norge kan konkurrere om Kala-trofeet.

Kala-trofeet for 2025 ble delt ut på NM 2026 lørdag 13. juni! Trofeene ble delt ut av Bente Liberg på vegne av Norsk Agilityklubb og NKK.
Kala-trofeet for 2025 ble delt ut på NM 2026 Kalavinere 2025. Fra venstra Esther, Vilde, Marion, Kjersti og Guro

XS: Guro Henriksen og Bubb, Chihuahua Langhåret
Small: L: Kjersti Jørgensen og Agi, Shetland Sheepdog
Medium: Marion Svendsen og Ille, Shetland Sheepdog
Large: Vilde Monteiro og Aya, Border Collie
Extra Large: Esther Falck Jakobsen og Dixie, Border Collie

Norsk Kennel Klub gratulerer alle medaljevinnere, finalister og deltakere med innsatsen!

Foto: MARIJEBAAN PHOTOGRAPHY
Facebook: momentslikethisbymarijebaan