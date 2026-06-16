12.–14. juni gikk Norgesmesterskapet i agility av stabelen i Selbu Flerbrukshall i Trøndelag.

Arrangør var Gauldal Hundeklubb, som leverte et svært vellykket arrangement.

Det ble en NM-helg preget av fart, mestring, sportsånd og ekte hundeglede. Ekvipasjer fra hele landet stilte til start og bidro til spennende konkurranser og flotte prestasjoner.

Her er årets NORGESMESTRE - NM AGILITY-26:



Individuelt-extra small:



Guro Henriksen og Bubb (Tiny Guardian's Bubba Gump Shrimps, Chihuahua Langhåret)

Individuelt-small:



Kjersti Jørgensen og Agi (Personlighetens Flying Agi R/L, Shetland Sheepdog) – Norgesmester også i 2024, 2025



Individuelt-medium:



Marion Svendsen og Ille (SheltieFun's Powerful Ille, Shetland Sheepdog) - Norgesmester også i 2025



Individuelt-large:



Ariane Wieber og Zola (Keen Workers Addicted To Zola, Border Collie) – Norgesmester også i 2025

Individuelt-extra Large:



Esther Falck Jakobsen og Dixie (Fjellmannsplass Bia, Border Collie) – Norgesmester også i 2025



Norgesmestere Lag:

Small:



1. Happy Tails (Anne Lefstad/Focus, Signe Lund Kleppe/Mick, Bente Liberg/Karma

2. GHK's Crazy Unicorns

3. Hamar og omegn



Medium:



1. Stovner X-files (Anette Skar Binfield/Millie, Emilie Heggen/Ztella, Signe Lund Kleppe/Vita, Torill Moltzau/Ella)

2. Stovner Hot Dogs

3. Lets Do It



Large:



1. Stor-Hamar - Karin Pabsdorff Brunvold/Kronvallaren Fight, Wenche Kristin Sæther/Radi, Sandra Bjørnemo Robertsen/Yuki, Karin Pabsdorff Brunvold/Kronvallaren Defense

Dommere var:

Jesus Fernandez Crespo (Spania)

Angelika Brandl (Østerrike)

Esther Falck Jakobsen

Anne Linn Johannessen Moen.

For øvrige resultater se Devent

Kalatrofeet 2025

På programmet sto også utdeling av det gjeve Kalatrofeet. Kalatrofeet tildeles den hund, i hver av de 5 størrelsesklassene, som har oppnådd flest poeng i klasse 3 gjennom kalenderåret – 1/1-31/12. Bare hunder eid og bosatt i Norge kan konkurrere om Kala-trofeet.

Kala-trofeet for 2025 ble delt ut på NM 2026 lørdag 13. juni! Trofeene ble delt ut av Bente Liberg på vegne av Norsk Agilityklubb og NKK.





XS: Guro Henriksen og Bubb, Chihuahua Langhåret

Small: L: Kjersti Jørgensen og Agi, Shetland Sheepdog

Medium: Marion Svendsen og Ille, Shetland Sheepdog

Large: Vilde Monteiro og Aya, Border Collie

Extra Large: Esther Falck Jakobsen og Dixie, Border Collie

Norsk Kennel Klub gratulerer alle medaljevinnere, finalister og deltakere med innsatsen!

Foto: MARIJEBAAN PHOTOGRAPHY

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