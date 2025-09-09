Høring om nytt regelverk for agility og championatregelverk for agility
Norsk Agilityklubb har klart høringsutkast for nytt regelverk, som skal tre i kraft 1.1.2027.
Vennligst se vedlagt informasjonsbrev og høringsutkast.
Høringsutkastet inneholder ikke revisjonsmerker, dog finnes versjon både med og uten revisjonsmerker på Norsk Agilityklubb sin side.
Svar på høring
Det bes om at høringsinstansene gir sin tilbakemelding på regelforslaget i spørreskjema.
Ber om at høringssvar og innspill fra klubber og forbund sendes snarest mulig, og senest innen 09.12.2025
Sammenfatning av viktigste endringer i høringsforslag:
- Økt avstand mellom hindre og total banelengde
- Endring for lag - en løsning som muliggjør vennelag uten å ødelegge for klubbmiljøene
- Endringer for NM (bl.a. forenklet løsning for finaleplasser)
- Vesentlige endringer som forenkler lagstafett
- Mindre endringer, presiseringer og grammatiske forbedringer
- I tillegg er det lagt til, i spørreskjema, spørsmål om endring av Championatregler for Agility vedr. utstillingskrav for tildeling av Championat i Agility og Agility(H)