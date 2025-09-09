Norsk Agilityklubb har klart høringsutkast for nytt regelverk, som skal tre i kraft 1.1.2027.

Vennligst se vedlagt informasjonsbrev og høringsutkast.

Høringsutkastet inneholder ikke revisjonsmerker, dog finnes versjon både med og uten revisjonsmerker på Norsk Agilityklubb sin side.

Svar på høring

Det bes om at høringsinstansene gir sin tilbakemelding på regelforslaget i spørreskjema.



Ber om at høringssvar og innspill fra klubber og forbund sendes snarest mulig, og senest innen 09.12.2025

Sammenfatning av viktigste endringer i høringsforslag: