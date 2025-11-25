Undertegnede stilte som representant fra NKKs hovedstyre og kvalifisert deltager.

NKK sendte med plakett og sløyfer, noe det ble satt pris på – fint med en oppmerksomhet fra NKK til Norgesmesterskapet.

Det var 7 kvalifiserte hunder som stilte til start: 4 finskspetser og 3 norrbottenspets. Disse er kvalifisert via jaktprøver fra året før, hvor de to beste resultatene fra jaktprøver legges til grunn for deltagelse.

Norgesmesterskapet for spetsene går over to dager, og den hunden som oppnår beste resultat én av dagene, kåres til Norgesmester. Prøvetiden er 4 timer for hver hund.

Det var store forventninger til Norgesmesterskapet fra alle deltagere. Værprognosene var ikke de aller beste, med noe vind og regnvær. Fuglene var ikke særlig samarbeidsvillige denne dagen, noe som viste seg på resultatlisten – det var kun 3 hunder som gikk til premiering første dag.

Beste hund første dag var finskspetsen Kiepin Sampo med 72 poeng.

På andreplass dag 1 kom nok en finskspets med navn Farre.

3. plass gikk til Aufgeweckt Elegia.

Dag 2 opprant med store forventninger, og at resultatlisten fra dag 1 ville bli endret, var det ingen tvil om. Fuglene var ikke mer samarbeidsvillige dag 2 heller, og resultatene ble ikke særlig bedre enn fra dag 1.

De tre beste fra dag 1 holdt stand, med en endring: nr. 3 dag én ble nr. 2, og nr. 2 dag én ble nr. 3.

De tre beste ble:

Nr 1 og Norgesmester Kiepin Sampo med eier Tom Lund

Nr. 2 Aufgeweckt Elegia med eier Renate Sørensen

Nr. 3 Farre med eier Erlend Horten

Tekst: Tom Lund