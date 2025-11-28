Tekst og foto: Rune Hedegart

Vestoppland Harehundklubb er ikke en veldig stor klubb, men en erfaren arrangør av NM, med NM støver i 2019 og NM småhund i 2015 som de siste arrangementene. Og de leverte et fint arrangement denne gangen også. Basen var lagt til Badeland Gjestegård i Raufoss.

Været og føret var perfekt, med tanke på å få like forhold, og ganske likt begge dagene. Det var barmark, noen plussgrader, stort sett opphold, men god fuktighet. Det var fine forhold for å jage hare.

Terrengene lå stort sett innafor 30-45 minutters kjøring fra overnattingsstedet. Leder i harehundklubben, Kim Alund, fortalte at de hadde tilstrebet å finne terreng der det fantes både hare og rådyr, og man hadde prøvd å plukke ut mest mulig jevne terreng. Så kommer man sjølsagt ikke unna at terrengene kan bli utslagsgivende for resultatene. Beste resultat hver av prøvedagene blei for eksempel oppnådd i samme terreng, noe som nok ikke er helt tilfeldig.

Uttak gjennom distriktsmesterskap

Jaktprøvereglene er nye denne sesongen. En nyvinning er at også småhundene skal gjennom en uttakingsprøve på veien til NM, et distriktsmesterskap (DM), slik støverne har hatt det i 35 år.

Landet er delt inn i fem distrikt, som gjelder for både støver og småhund. De fire beste fra hvert distrikt går videre til NM. Forskjellen er at DM for småhund kun går over en dag, mens støver har todagersprøve. NM går over to dager for begge.

Det har tidvis vært stor forskjell i hvor mange hunder som har vært meldt på til DM i de forskjellige distriktene, noe som har gitt grunnlag for diskusjon. Men det viser seg at det varierer over tid. For småhund var det i år svært store variasjoner, fra kun fire påmeldte i distrikt 5 Østfold, Vestfold og Oslo og deler av Akershus, og kun tre som startet, til 25 startende i distrikt 3 Vestlandet, Agder og Telemark.

Det var hunder som ble trukket etter DM, og da skal reserven i det aktuelle distriktet komme inn. Men da det skjedde en trekning i distrikt 5, med kun tre startende, var det ingen reserver å ta av. NM gikk derfor med kun 18 hunder til start.

Endringer i NM-tabellen

I de nye jaktprøvereglene er det også gjort endringer i poengtabellen for oppnådde premieloser under NM. NM-poeng, som avgjør rangeringen, består som tidligere av oppnådde egenskapspoeng, inkludert konkurransepoeng, + poeng for de to beste premielosene hver dag. Men poengene for hhv rev og hjort/rådyr er redusert med to poeng, slik NM-tabellen viser.

Det er med andre ord enda viktigere å ha en hund som går godt på hare og at man trekker et brukbart hareterreng. Jeg vil driste meg til å si at man ikke kan vinne NM uten minimum en 1. premie på hare, i de fleste tilfeller to, under normale føreforhold, forutsatt det er noe hare i området. I de tilfellene det er «umulig» føre, slik at det er vanskelig å oppnå full tid på hare, stiller saken seg naturligvis annerledes.

Beaglene gjorde reint bord

Vi er vant til at dreverne dominerer NM. Resultatene på DM, førte til at deltakerlista på NM bestod av 12 drevere og seks beagler. Men denne gangen beit beaglene ordentlig fra seg.

Da status blei gjort opp etter første dag, lå tre beagler på topp. Børre til Tomas Welve ledet med 111 NM-poeng, etter å ha oppnådd 1. hare og 2. rådyr og fått 80 konkurransepoeng. På andre lå Valsetåsens Izzi til Tor Harald Valseth med 110 NM-poeng, med 1. hare og 3. rådyr og 80 konkurransepoeng. På tredjeplass lå Vidringstadjegerens Ronja til Tommy Håland med 104 NM-poeng, med 1. hare og 80 konkurransepoeng. Blant beaglene var det Izzi som fikk CACIT og Børre reserve-CACIT.

Beste drever etter første dag var Haralias Traja til Jan Rune Gåserud med 103 NM-poeng, etter å ha oppnådd 1. rådyr og 2. hare og 77 konkurransepoeng. Hun ble tildelt CACIT for rasen. Bromdalens Jelly til Jørn Inge Thomassen fikk reserve-CACIT, etter å ha fått 101 NM-poeng, med 1. hare og 3. rådyr og 77 konkurransepoeng.

Dag to blei det oppnådd omtrent like mange premieloser og egenskapspoengene var ganske like som første dag, noe som viser at hudene er godt trent og tåler to dagers jakt på opp mot åtte timer per dag.

Det var tre nye hunder som oppnådde de høyeste poengsummer andre dag, alle drevere, men ikke nok til å blande seg inn i toppen, ettersom ingen av dem hadde noen topp første dag. Børre hadde også en god andre dag med 1. hare + 2. rev, og hold unna for «forfølgerne» og kapret NM-tittelen. Ronja hadde også en god dag, med 1. + 3. rådyr og høye egenskapspoeng, og klatret opp på andreplass. Izzie holdt seg på pallen med knappest mulig margin, etter 1. hare dag to. Haralias Traja oppnådde like mange NM-poeng over de to dagene som Izzie, men Izzie gikk foran fordi rangeringsreglene da plasserer den yngste først.

Fjorårets mester, som også blei Nordisk mester i 2024, River Race Bond, kom seg til NM, men måtte i år ta til takke med en åttendeplass. Det er «utendørsidrett», der alt må klaffe for å henge med helt i toppen.

Harehunden gratulerer hundene på pallen og de andre med flotte resultater, og et takker Vestoppland Harehundklubb for et godt NM.



