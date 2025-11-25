Tekst: Anne Bergsengene

Vest-Agder Dachshundklubb sto for et perfekt gjennomført NM-arrangement 13. og 14. november i området rundt Lindesnes. En gedigen dugnadsjobb ligger bak et slikt arrangement, og de som hadde stått på fikk betalt i form av et prikkfritt gjennomført arrangement og bare godord fra deltakerne.

Solskinn, lite vind og et snev av frost i gress og lyng var det som møtte de 13 NM-ekvipasjene på heia. Til slutt var det Hedda Lita Svennebye (27) og strihåret dachshund Liakleiva’s Cinderella (til daglig kalt Vilja) som sto igjen som norgesmestre.

Og som om ikke det var nok: årets yngste deltaker, 27 år gamle Hedda, stilte med årets yngste hund og et favorittstempel hun helst ikke ville snakke om på forhånd. Ekvipasjen kom til Lindesnes med høyeste poengsum fra kvalifiseringen. Og de leverte varene!

Dommer var Kurt Andersen, og av hans beskrivelse av prøvens forløp ser vi at Vilja ble sluppet klokka 9 og brukte to minutter på å finne en fot. Allerede klokka 09:04 hadde hun første rådyr på bein, og utover dagen fikk hun vist utmerket søk, fotarbeid, tapsarbeid og los. Og med ett poengs margin til nummer to, var NM-tittelen i boks.

Norgesmesteren selv felte noen gledestårer da resultatet ble lest opp, og forteller at hun slett ikke hadde forventet å gå helt til topps.

– Nei, det hadde jeg absolutt ikke, det er så mange flinke hunder med her, sa hun, mens hun tok imot varme gratulasjoner fra alle konkurrentene.

NM drev har tradisjonelt vært en arena for godt voksne menn med mye erfaring, med noen hederlige unntak. For jentene kommer, og årets NM var en positiv opplevelse i så måte. I år var to kvinner inne blant de 12 som hadde kvalifisert seg, i tillegg til tittelforsvareren fra i fjor. For Marte Emilie Nordli Rustad (31) og dachshund korthåret Skoddheia’s C-Clara ble det dessverre stang ut i første NM-forsøk, men NM -deltakelsen frister til å satse videre.

Både Marte og Hedda kommer fra samme klubb, Glåmdal og Romerike Dachshundklubb, og der jobbes det bra med rekruttering av unge og kvinner. De var spent på hvordan de kom til å bli mottatt av den harde kjerne rutinerte NM-deltakere, blant annet flere tidligere norgesmestre:

– Det er jo så mange godt voksne menn med masse erfaring og rutine her, men det var ikke noe å være redd for. Vi ble tatt veldig godt imot, sier Hedda.

– Det å være med i NM har bare vært en positiv opplevelse, sier Marte.

Nå frister NM-deltakelsen til videre satsing, og Hedda og Marte vil gjerne ha selskap av flere damer både på jakt og på prøver. Og de håper på en økning av kvinneandelen i framtidens NM, for 2 av 13 er bra. Men ikke så bra at det ikke kan bli enda bedre.