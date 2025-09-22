Bekymringsutvalget i NKK tar imot og vurderer bekymringer om uansvarlig hundehold, avl og oppdrett, der saken er knyttet til NKKs regelverk (f.eks. grunnregler for avl og oppdrett og arrangementsreglement). Utvalget behandler saker som kan falle inn under NKKs system og myndighet, og veileder deg videre når saken tilhører Mattilsynet eller politiet.

Viktig: NKK er ikke et offentlig tilsyn. Vår myndighet er begrenset til NKKs interne regelverk og medlemmer/aktører som bruker våre tjenester. Saker som gjelder lovbrudd etter dyrevelferdsloven eller forhold utenfor NKKs virkeområde må rettes til Mattilsynet eller politiet.





Når bør du melde bekymring til NKK?

Meld til NKK når bekymringen gjelder forhold som kan håndheves innen NKKs regelverk, for eksempel:

Avl og oppdrett i strid med NKKs regler, som for ung tispe, for tette kull, avl på syke hunder eller manglende dokumentasjon (f.eks. helsedata/veterinærattest).

Brudd under NKK-aktiviteter (utstilling, prøve, konkurranse, offisiell trening), f.eks. uakseptabel håndtering av hund, juks i påmelding/klasse, eller hundeadferd som utløser rapportsak. Denne type brudd skal meldes på stedet, og under arrangementet, senest før arrangementets slutt.

MELD BEKYMRING TIL NKK





Når skal du melde til Mattilsynet/politiet?

Mishandling, vold eller alvorlig svikt i miljø, tilsyn og stell → Mattilsynet / politi ..

i miljø, tilsyn og stell → / .. Forhold uten tilknytning til NKKs arrangementer eller NKK-regulert‑ avl → meld til myndighetene.



Meld bekymring til Mattilsynet eller politiet

Hva gjør Bekymringsutvalget?

Mottar og registrerer bekymringsmeldinger, innhenter nødvendig dokumentasjon og vurderer om saken ligger innenfor NKKs mandat.

Følger en fast sjekkliste: kompetanse/jurisdiksjon, dokumentasjonsgrad, regelbrudd og behov for å varsle myndigheter.

I saker som gjelder NKKs regelverk, kan utvalget foreslå/forberede reaksjoner eller innmelde til NKKs disiplinærorganer (f.eks. Domsutvalget).





Mulige utfall (når NKK har myndighet)

Ved bekreftede brudd på NKKs regler kan reaksjoner være advarsel, avlskarantene/avlssperre, registreringsforbud, eller gebyr (praksis med gebyr er brukt i bruddsaker; størrelse fastsettes av NKK). Prinsippet er at reaksjoner skal treffe oppdretter, ikke valpekjøpere.



Slik melder du bekymring (NKK‑skjema)

Klikk «Meld bekymring» og fyll inn:

Hvem/hva saken gjelder, hva som skjedde, tid/sted og NKK-‑tilknytning (avl under NKK, arrangement mv.)

Dokumentasjon: bilder/video, veterinærjournal/attest, skjermbilder, vitneopplysninger (med samtykke der nødvendig). Nummerer vedlegg hvis mulig.

Vi tar ikke imot anonyme henvendelser.

Har klubben/forbundet ditt behandlet saken? Legg ved styrevedtak hvis bekymringen skal innmeldes videre i NKK‑systemet.



Hva skjer etter at du har meldt?

Du får bekreftelse. Saken vurderes og rutes til riktig organ (NKK internt). Av hensyn til konfidensialitet vil varsleren vanligvis ikke få innsyn i videre saksbehandling.

Dersom saken er utenfor NKKs myndighet, får du beskjed om riktig kanal (Mattilsynet/politi) og evt. veiledning.





Ofte stilte spørsmål

Har NKK myndighet til å gripe inn hos enhver oppdretter i Norge?

Nei. NKK kan bare håndheve egne regler og sanksjoner overfor aktører som bruker NKKs systemer/regelverk. Myndigheten til å føre tilsyn med dyrevelferd ligger hos det offentlige.

Hva med saker fra NKK-‑arrangementer (utstilling, prøve, konkurranse)?

Rapportsaker/regelbrudd håndteres etter NKKs arrangementsregelverk og saksbehandlingsregler; alvorlige saker kan gi utestengelse/oppfølging. Dette innebærer at hendelser som har skjedd under et arrangement skal meldes på stedet.

Får jeg statusinnsyn i saken?

Som varsler har du normalt ikke partsinnsyn i videre behandling; du kan likevel bli kontaktet for supplerende opplysninger.

Hvilke saker skal ikke sendes til NKK?

Tvister om kjøp/salg, fôrvertsavtaler og rene personkonflikter ligger normalt utenfor NKKs mandat; disse må løses i riktige kanaler (forliksråd/privatrettslig).

Hva hvis bekymringen gjelder grov vanskjøtsel eller vold?

Ta kontakt med Mattilsynet/politiet umiddelbart. Du kan også varsle NKK dersom forholdet har NKK-‑tilknytning, men primærkanalen er myndighetene.





Personvern og hensynet til hunden

Vi minimerer personopplysninger, deler kun med dem som trenger innsyn og lagrer dokumentasjon så lenge det er nødvendig for formålet. Deling kan skje med relevante NKK-organer‑/klubber i tråd med saksbehandlingsreglene.







Meld bekymring – for avl/oppdrett og forhold på NKK-arrangement‑

– for avl/oppdrett og forhold på NKK-arrangement‑ Varsle Mattilsynet – for lovbrudd etter dyrevelferdsloven

– for lovbrudd etter dyrevelferdsloven Kontakt politiet – ved mulig straffbart forhold



