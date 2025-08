Avdelingen jobber med:

registering av valpekull, eierskifter, omregistreringer kennelnavnsøknader og NOX-søknader og hundehelse for oppdrettere, raseklubber og hundeiere

vedlikehold og publisering av regelverk innen ansvarsområdet

kundebehandling og veiledning i registreringsprosesser

bidrar til utviklings - og digitaliseringsarbeidet knyttet til registrering og helse

I avdelingen er det 15 dedikerte medarbeidere med bred og variert fagkompetanse og et stort engasjement for hundesaker. Vi ser gjerne at du også har en interesse for hund og kjenner litt til det organiserte hunde-Norge.

Ferdigheter:

Gode dataferdigheter

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Kjennskap til lovverk og regelverk

Erfaring fra kundebehandling

Om arbeidsgiveren:

Norsk Kennel Klub (NKK) er hundeeiernes organisasjon og fungerer som paraplyorganisasjon for det organiserte Hunde-Norge. NKK har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge, hvor hundens fysiske og mentale helse står sentralt. NKK omfatter gjennom sine 265 medlemsklubber og -forbund tett under 100 000 medlemskap. Medlemsklubbene er dels raseklubber og dels lokale klubber som driver forskjellige former for hundesport.

Norsk Kennel Klub er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon som har 44 ansatte og hovedkontor på Holmlia i Oslo.

Vi ser frem til å motta din søknad innen 31. august 2025.

For fullstendig utlysning og søknad, se Finn.no