NKKs 64. ordinære Representantskapsmøte
I henhold til NKKs lover §3-3 kaller Hovedstyret inn til Representantskapsmøte 9. - 10. mai 2026.
Møtet vil avholdes på Quality Hotel Olavsgaard med adresse Hvamstubben 11, 2013 Skjetten.
Fristen for å fremme forslag som skal behandles på Representantskapsmøtet, herunder valg, er 12 uker før fastsatt dato for Representantskapsmøtet, dvs. 14. februar 2026.
Forslag til saker og forslag til kandidater sendes RS@nkk.no
Kontaktperson for saker til Representantskapsmøtet er styrets sekretær, Kathrin Pedersen.
Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bekjentgjøres senest 6 uker før fastsatt dato for Representantskapsmøtet, dvs. 28. mars 2026.
Frist for påmelding er 18. april 2026.
Nærmere informasjon om program og påmelding kommer senere.