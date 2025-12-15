Møtet vil avholdes på Quality Hotel Olavsgaard med adresse Hvamstubben 11, 2013 Skjetten.

Fristen for å fremme forslag som skal behandles på Representantskapsmøtet, herunder valg, er 12 uker før fastsatt dato for Representantskapsmøtet, dvs. 14. februar 2026.

Forslag til saker og forslag til kandidater sendes RS@nkk.no

Kontaktperson for saker til Representantskapsmøtet er styrets sekretær, Kathrin Pedersen.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter vil bekjentgjøres senest 6 uker før fastsatt dato for Representantskapsmøtet, dvs. 28. mars 2026.

Frist for påmelding er 18. april 2026.

Nærmere informasjon om program og påmelding kommer senere.