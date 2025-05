Orienteringen var eneste sak på sakslisten.

Møtet ble avholdt digitalt på Teams, og i alt 102 delegater med over 104.000 stemmer deltok. I tillegg møtte hovedstyret, generalsekretær og en del observatører uten stemmerett. Møtet ble ledet av ordførerskapet.

Nils-Erik Haagenrud gjennomgikk fremdriften i arbeidet. De to hovedfunnene i rapporten var at det var alvorlige mangler ved hovedstyrets muligheter for å styre organisasjonen, og likeledes ved generalsekretærens mulighet for å styre sekretariatet.

Rapporten inneholder hele 112 anbefalinger til tiltak og forbedringer. Av disse er 100 iverksatt. 8 er løpende driftsoppgaver, og fire er av en slik art at hovedstyret velger å fremlegge dem som egne saker til RS i 2026. Hovedstyret har fått fullmakt til å iverksette disse også uten RS-behandling, men har valgt å vente av hensyn til å involvere hele organisasjonen på en best mulig måte.

Haagenrud orienterte også om evaluering og endringen av komitestrukturen i NKK. Det er gjort en del endringer i strukturen denne våren, med nedleggelse av en del komiteer, og opprettelse av en del nye. Mandater for disse komiteene er nylig vedtatt av HS, og ligger nå ute på hjemmesiden. Han orienterte også om det nyopprettede organisasjonsutvalget, som skal se på strukturen for fremtidens NKK.

Etter Haagenruds orientering gjennomgikk generalsekretær Ingvild Bretten Berg blant om den nylig gjennomførte omorganiseringen av sekretariatet, og redegjorde også hvilke IT-utfordringen NKK står overfor, og behovet for en overordnet digital strategi.

To representanter stilte spørsmål etter orienteringene. Marianne Ono Njøten fra Norsk Welsh Corgi Klubb ønsket mer informasjon om Lund-rapporten som omhandler NKKs juridiske ansvar, og etterlyste hvilket ansvar raseklubbene i så fall har. Da dette temaet ikke tilhørte sakslisten, ble det ikke videre diskusjon omkring rapporten. Hun ba også om at raseklubbene involveres og holdes orientert om organisasjonsutvalgets arbeid. Anica Johannessen fra NKK region Buskerud mente at HS ikke kunne legge ned konfliktutvalget, da dette var opprettet etter et RS-vedtak. Haagenrud lovte å sjekke ut dette nærmere.

Representantskapsmøtet voterte over orienteringen, og den ble tatt til etterretning med 97 % flertall. Ved møtets begynnelse ba Norsk Puddelklubb på vegne av i alt 14 raseklubber om en protokolltilførsel til innkallingen. Klubbene er av den oppfatning av at sakspapirene til RS har vært mangelfulle, og var sendt ut altfor sent.

I tillegg til den offisielle delen av representantskapsmøtet fikk de oppmøtte en orientering fra firmaet Æra om det pågående prosjektet omkring posisjonering og utvikling av NKK.