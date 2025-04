Til representantskapsmøtets delegater

Det vises til innkallingen i desember, sendt på epost og kunngjøring på våre nettsider i desember.

Bakgrunnen for innkallingen er følgende vedtak fra RS 2024:

Sak 5a

Vedtak:

Prosjektrapporten «God medlemsstyring og organisasjonsledelse» tas til orientering. Hovedstyret pålegges å følge opp anbefalingene som er angitt i rapportens del 3 – hovedfunn og anbefalinger, og informere medlemmene også i perioden før neste RS. RS pålegger HS å kalle inn til (digitalt) ekstraordinært RS våren 2025 for orientering om arbeidet med rapporten og nødvendige vedtak på arbeidet som er gjort så langt.

Møtet vil avholdes i teams. Systemet Smartvote vil benyttes for opprop og innmelding av spørsmål og evt be om ordet.

Dere vil motta en invitasjon med lenke senest tirsdag 13. mai klokken 13:00.

Vi har fått spørsmål om møtet er åpent for alle siden det skal avholdes digitalt. Dette er et representantskapsmøte, og kun de som er stemmeberettiget (delegater) har møterett. Saken som skal behandles er en orienteringssak om status for arbeidet med god medlemsstyring og organisasjonsledelse. Det skal mao ikke stemmes over noe, men det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål og ta ordet via Smartvote.

Påmelding skjer ved å sende en e-post til rs2025@nkk.no

Fullt navn klubb/forbund/region epostadresse som skal benyttes til teams og smartvote mobilnummer som skal benyttes til teams og smartvote

Frist for påmelding: fredag 9. mai klokken 24:00

Invitasjon og lenke til teams/smartvote vil sendes senest tirsdag 13. mai klokken 13:00

Vel møtt!