I mai vedtok NKKs representantskapsmøte en resolusjon om hund på kollektivtransport. Bakgrunnen er enkel: i dag varierer regelverket fra selskap til selskap og fra fylke til fylke, og det er i praksis opp til den enkelte sjåfør om hunden får bli med eller ikke.

Det skaper en utrygg og uforutsigbar hverdag for mange hundeeiere.

Historien som satte fart i saken

En av dem som har kjent dette på kroppen, er Sara Rolfsøn fra Stugudal. Hun er avhengig av kollektivtransport for å komme seg til ulike tjenester i Trondheim og for å besøke familien. Hun reiser også med newfoundlandshunden sin, Albert. Før jul i fjor fikk hun plutselig beskjed om at Albert ikke lenger var velkommen på bussen, etter en passasjerklage. Saken fikk stor oppmerksomhet, og satte i gang en bredere diskusjon om manglende forutsigbarhet for hundeeiere på kollektivt.

Saras historie er ikke unik. NKK kjenner til mange lignende tilfeller med folk som har klarert reisen på forhånd og betalt billett, men likevel blir stående igjen når buss settes inn for tog, eller når en medpassasjer klager.

Les også: Hunder skal være velkomne på kollektivtransport og Sara og Albert gikk 13 mil for å bli hørt

Tilfeldig og urettferdig

I dag finnes ingen nasjonale regler som sikrer hunder tilgang til offentlig transport. Typisk gjelder at hunden skal være i bånd, ikke oppta sete og ikke være til sjenanse. Likevel er det slik at hva som faktisk aksepteres, varierer stort. I praksis er det opp til den enkelte sjåfør eller fergeansatte i et vilkårlig øyeblikk.

Norsk Kennel Klub mener dette er uakseptabelt.

— Dette handler ikke bare om en hund. Det handler om mennesker som stenges ute fra hverdagen sin. Om unge uten bil. Om eldre som ikke kan kjøre selv. Om folk med stram økonomi, sier Ina Sandvik, tidligere styremedlem i NKK, som fremmet resolusjonen på representantskapsmøtet.

Rundt 1,2 millioner norske husstander har hund. Mange av disse er i dag presset til å velge bilen fordi kollektivtilbudet ikke er forutsigbart nok, i tillegg til at det er dårlig klimapolitikk.

Dette krever NKK

Resolusjonen som ble enstemmig vedtatt på representantskapsmøtet slår fast at:

Hunder skal være velkomne på alle former for kollektivtransport

Det skal etableres nasjonale minimumsregler for hund på kollektivtransport

Transportselskaper skal legge praktisk til rette for reiser med hund, for eksempel gjennom egne soner og tydelig informasjon

Ingen skal måtte eie bil for å leve et aktivt og ansvarlig liv med hund

Hundeloven understreker at samfunnet har et ansvar for å legge til rette for et trygt og positivt hundehold, ikke bare den enkelte hundeeier. NKK mener dette også må gjelde kollektivtransporten.

Veien videre

NKK vil følge opp resolusjonen overfor politiske myndigheter, beslutningstakere og transportselskaper. Vi oppfordrer alle som engasjerer seg i denne saken til å ta kontakt med lokalpolitikere og fremme behovet for felles regler.

Hund er en naturlig del av hverdagslivet for svært mange nordmenn. Det bør kollektivtilbudet også gjenspeile.