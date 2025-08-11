Mange opplever at det blir vanskeligere å gjøre helt vanlige ting som å trene hunden, la den løpe løs eller ta den med på tur. Vi mener kommunene må ta dette mer på alvor, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg i NKK.

Én av fem er misfornøyd med kommunen sin

NKK har spurt rundt 5000 hundeeiere i hele landet om hvordan det er å ha hund der de bor. Selv om mange er fornøyde, svarer én av fem at de er direkte misfornøyde. Det som går igjen, er mangel på friområder, uklare eller strenge båndtvangsregler – og lite praktisk tilrettelegging, som for få søppelkasser, dårlig skilting og annet som gjør hverdagen vanskelig for hundeeiere.

Hunden er mye mer enn bare en turkamerat. Vi vet for eksempel at hundeeiere er langt mer fysisk aktive enn gjennomsnittet av den øvrige befolkningen. Den betyr noe for folkehelsa, beredskapen og tryggheten til mange barn og voksne. Derfor håper vi at flere politikere ser verdien av å legge til rette for at hunder kan trenes, brukes og ha det bra, sier Bretten Berg.

Streng og utvidet bruk av båndtvang

Da den nye hundeloven kom i 2023, var målet et positivt og samfunnsnyttig hundehold. Likevel opplever mange hundeeiere at utviklingen går feil vei. Rundt halvparten sier at kommunen har innført strengere båndtvangsregler.

Mange steder blir båndtvangsreglene bare strengere, og innsnevrer områder hvor hunden faktisk kan løpe og trene. Vi skjønner at det må være regler, men da må det også være løsninger. Hvis det ikke finnes steder der hunden kan være løs, blir det vanskelig å få til et godt hundehold, sier Bretten Berg.

Hun peker særlig på at enkelte kommuner har innført helårsbåndtvang.

Noen steder er det båndtvang hele året. Det er ikke bare i mange tilfeller ulovlig, det gjør det også umulig å trene eller la hunden utfolde seg slik den trenger, og faktisk har rett til, sier hun.

For få og lite tilrettelagte friområder

Spesielt i båndtvangsperioden sliter mange med å finne egnede steder der hunden kan løpe fritt, trene og sosialisere. Rundt halvparten av respondentene svarer at de har tilgang til friområder eller hundeparker, men kun halvparten av dem tar det i bruk. Mange av dem som faktisk har et tilbud, mener områdene er for små, dårlige og utgjør potensielt en fare for hundene på grunn av utformingen.

En liten gressflekk bak et gjerde er ikke alltid nok, spesielt hvis det er det eneste som finnes i en stor kommune. Hunder trenger plass, stimuli, trygghet og mulighet til å bevege seg, møte andre og få brukt sansene sine. Det handler om dyrevelferd, sier Bretten Berg.

Hun håper flere kommuner kan se på hvordan hund kan bli en naturlig del av planleggingen, på lik linje med andre fritids- og velferdstilbud.

Store forskjeller mellom kommunene

Blant kommunene som får best tilbakemeldinger fra hundeeierne, er Frogn, Fredrikstad, Ringsaker, Sandefjord, Tromsø og Bærum. Her er stort flertall fornøyde med tilretteleggingen, det er god tilgang på friområder og lav konflikt rundt båndtvang.

I motsatt ende av skalaen finner vi Ringerike, Drammen, Elverum, Bodø og Nordre Follo. I disse kommunene peker hundeeiere på én eller flere utfordringer – det kan være dårlig tilgang til friområder, strenge eller uklare båndtvangsregler, eller at reglene oppleves som i strid med hundeloven.

Ber kommunene stille seg tre spørsmål

NKK mener det er på tide at kommunene ser mer på hvilken plass hunden faktisk har i hverdagslivet til folk. Hundeloven og dyrevelferdsloven gir kommunene ansvar – ikke bare for regler, men for å legge til rette i praksis.

NKK utfordrer lokalpolitikerne gjennomgå egen praksis.