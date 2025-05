De nye utvalgene inkluderer Regelverksutvalget, Utdanningsutvalget, Etikkråd for hundesaker og Komite for hedersbevisninger. Mens medlemmer til Etikkrådet og Hedersbevisningskomiteen vil bli oppnevnt direkte av hovedstyret, vil kandidaturene til Regelverksutvalget og Utdanningsutvalget utlyses gjennom en åpen søknadsprosess. NKK søker nå engasjerte kandidater som ønsker å bidra til fellesskapet og organisasjonens videre utvikling - meld interesse nederst i saken.

Norsk Kennel Klub (NKK) er en paraplyorganisasjon for hundeaktiviteter, inkludert avl, utstilling, jakt og sport. NKK består av selvstendige klubber og forbund, samt 12 regioner. Som medlemsorganisasjon fremmer NKK medlemmenes interesser, legger til rette for aktiviteter og arbeider for at avl skjer i ønsket retning. NKK har kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere for å sikre hundens plass i samfunnet. Bidrag fra tillitsvalgte er essensielt for organisasjonen, og vi har mange dyktige frivillige som jobber for fellesskapet.

Bærekraftig struktur

NKKs organisasjonsstruktur skal være utformet slik at organisasjonen effektivt kan ivareta sitt ansvar som paraplyorganisasjon, samtidig som den oppfyller sitt samfunnsoppdrag. En bærekraftig struktur i en frivillig organisasjon innebærer å etablere en systemstruktur som støtter langsiktig drift, optimal ressursbruk og måloppnåelse på en økonomisk, sosialt og miljømessig ansvarlig måte.

Hovedstyret har på denne bakgrunn evaluert den styreoppnevnte komitestrukturen og besluttet å opprette fire utvalg; 1.Regelverksutvalget, 2. Utdanningsutvalget, 3. Etikkråd for hundesaker og 4. Komite for hedersbevisninger.

Hovedstyret vil oppnevne medlemmer til Etikkrådet og Hedersbevisningskomiteen direkte. For Regelverksutvalget og Utdanningsutvalget vil kandidaturene utlyses i en åpen søknadsprosess, og vi leter nå etter kandidater som har lyst til å bidra til fellesskapet.

Regelverksutvalget:

Regelverksutvalget har det overordnede ansvaret for å sikre at organisasjonens regelverk er helhetlig utformet.

Regelverksutvalget skal være rådgiver for Hovedstyret i generelle spørsmål til regelverk og retningslinjer knyttet til aktivitetsutførelsen i NKK. Utvalget har også myndighet til å fatte vedtak på NKKs regelverk, med unntak av RS- vedtatte lover og regler. Utvalget skal ivareta likebehandlingshensyn og sikre ensartethet i regelverket.

Utvalgets hovedoppgaver vil blant annet være å:

Gi innstilling til fellesbestemmelsene til prøveregelverkene, som endelig besluttes av HS.

Godkjenne prøveregelverk for jakt og sport

Godkjenne utstillingsreglene.

Godkjenne regler for valpeshow og uoffisielle show.

Godkjenne regler for juniorhandling

Gi uttalelse til regler for nordiske utstillinger som behandles i Nordisk Kennel Union (NKU).

Godkjenne championatregelverket.

Utvalget skal ha 5-7 medlemmer og samlet dekke følgende kompetanse:

Juridisk

Erfaring med prøveregelverk på jakt og sport

Erfaring med utstillingsregelverk

Kjennskap til formidling av juss på en pedagogisk god måte

Kjennskap til sport, jakt og utstillingsaktiviteter i NKK

Grunnleggende organisasjonsforståelse, herunder kompetanse om organisatoriske prosesser, rolleforståelse og ansvarsforforhold i en organisasjon

Utdanningsutvalget:

Utdanningsutvalget skal være en aktiv pådriver for opplæring og kompetanseutvikling i organisasjonen.

Utvalget har et overordnet ansvar for at organisasjonens utdanningsplaner har en felles struktur og tydelige læringsmål, samt sikre at utdanningene gir den kvalitet NKK ønsker og trenger. Utvalget skal godkjenne alle formelle utdanningsplaner, som ligger til grunn for utdanning av roller som krever autorisasjon, jf de ulike prøveregelverkene. Den skal bistå i utviklingen av digitaliserte utdanningsforløp for å øke tilgjengeligheten og effektiviteten av NKKs utdanningstilbud.

Utover dette kan utvalget få i oppgave å utvikle opplæring og kompetanseløp for organisasjonsleddene for øvrig.

Utvalget skal ha 5-7 medlemmer og samlet dekke følgende kompetanse:

Pedagogikk

Erfaring med utdanningsplaner

Kjennskap til digital opplæring

Kjennskap sport, jakt og utstillingsaktiviteter i NKK

Grunnleggende organisasjonsforståelse, herunder kompetanse om organisatoriske prosesser, rolleforståelse og ansvarsforhold i en organisasjon

Kjenner du noen som har lyst til å bidra?

Medlemmene oppnevnes av Hovedstyret etter innstilling fra generalsekretæren. Forslag til medlemmer i regelverksutvalget og utdanningsutvalget kan fremmes både av organisasjonsleddene og av enkeltmedlemmer. Det er også anledning til å fremme forslag på seg selv. Det åpnes for innstillinger/forslag på kandidater i perioden 12. mai – 15. juni.

Frem forslag på kandidat(er):

Forslag fremmes ved å fylle ut personalia og CV i lenke til nye tillitsverv på vår hjemmeside fra og med den 12. mai til og med 15. juni.

Hovedstyret vil oppnevne de nye organene i styremøtet den 4. juli.