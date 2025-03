Sak 59-24/26: Regler for offisielle NM-arrangementer

Vedtak: NKKs Hovedstyre vedtar at blandingshunder (for tiden registrert i NOX-registeret) kan delta i offisielle Norgesmesterskap der prøvegrenen tillater deltakelse på ordinære konkurranser. Regler for offisielle Norgesmesterskap gjøres gjeldende fra 01.01.2026.

Sammendrag:

Antallet arrangementer som omtales som offisielle og uoffisielle norgesmesterskap er i vekst. Det anses som viktig å få entydige regler for avholdelse av norgesmesterskap.

Det er også ønskelig at tittelen Norgesmesterskap brukes eksklusivt for offisielle norgesmesterskap i terminlisten.

Norgesmesterskap avholdes for alle grener, både innenfor sport og jakt, samt utstilling (da som Norgesmesterskap for Junior handling).

Flere miljøer ønsker å tillate at også NOX registrerte hunder får delta på offisielle norgesmesterskap.