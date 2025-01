Rapporten fra arbeidet Prosjektrapport god medlemsstyring og organisasjonsledelse i NKK ble grundig gjennomgått, og tatt til orientering, under RS- møtet i juni 2024. RS 2024 påla Hovedstyret å følge opp anbefalingene i rapporten, og informere medlemmene om arbeidet frem mot RS 2026.

Rapporten konkluderte med alvorlige mangler i Hovedstyrets mulighet og evne til å styre organisasjonen. Hovedstyret nedsatte som følge av dette en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå forbedringer for å sikre effektive styringslinjer, og videre foreslå tiltak for å sikre at styringslinjene i NKK bidrar til effektiv utvikling og drift av organisasjonen. Arbeidsgruppens oppdrag inkluderte å komme med en anbefaling for hovedstyrets styringslinjer gjennom sammensetningen av komite- og utvalgsstrukturen i NKK. Arbeidsgruppen fremla sin rapport for Hovedstyret i desember. Hovedstyret vedtok i januar å følge alle anbefalingene i arbeidsgruppens rapport, og starter nå arbeidet med gjennomføringen.

Revitaliseringen innebærer at Sunnhetsutvalget, Særkomite for utstilling, Sportshundkomiteen og Jakthundkomiteen (som har ligget rett under Hovedstyret) erstattes av nye komiteer med nye mandater. Øvrige organer vil fortsette sitt arbeid, men med oppdaterte mandat og nye rapporteringsveier. Bakgrunnen for endringen og hva man oppnår med den nye strukturen kan du lese mer om i rapporten Rapport - komitestruktur, hovedstyreoppnevnte organer . Hovedstyret og generalsekretær vil nå jobbe med iverksetting av vedtaket de neste månedene, og ny struktur skal være på plass innen 1. mai.