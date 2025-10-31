Dato: 10.-11. januar eller 17.-18. januar

10.-11. januar 17.-18. januar ( Det er samme kurs som holdes begge helger, så man velger den helgen som passer best)

Klokkeslett: 09.00 - 17.00

09.00 - 17.00 Sted: NKKs lokaler i Nordåsveien 5, Oslo

NKKs lokaler i Nordåsveien 5, Oslo Påmelding: Meld deg på via din "min side". Velg fanen Påmeldinger/ Påmelding kurs/seminar.

Tema som behandles på kurset er - Slik er hunde-Norge organisert – NKK - Styret; et kollegium - Tillitsvalgte og de enkelte verv - Råd og utvalg - Styrets arbeid – Møteledelse - Fremgangsmåte ved valg – Årsmøte – Saksbehandling.

Kurset er et todagerskurs med ca. 8 skoletimers undervisning hver dag, og er lagt opp med forelesning, gruppearbeid, diskusjoner, problemløsninger og rollespill. Deltakerne deltar aktivt og får utfordringer i løpet av kurset.

Som organisasjonssjef i Norsk Kennel Klub (NKK) gjennom mer enn 20 år har Øystein sett hvordan klubbene bruker mye unødvendig energi på ledelsen av klubben. Mye av årsaken til dette er ofte at klubbstyret ikke vet hvilke organisatoriske verktøy styret har til disposisjon å konkludere saker/løse saker.

Øystein Eikeseth har vært aktiv i hundemiljøet i mer enn 50 år. Han har innehatt så å godt som alle slags verv i det organiserte hundemiljø. Før han ble ansatt som organisasjonssjef i NKK var han leder av NKKs avdeling Oslo/Akershus. Han har også sittet i styrer for raseklubb, i mange komiteer i NKK og i NKKs Hovedstyre.

Eikeseth er også autorisert eksteriørdommer, har drevet oppdrett og har i over 20 år holdt organisasjonskurs rundt om i landet.