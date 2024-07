Hvert år får forsikringsselskapet Agria inn over 400 forsikringssaker som gjelder hunder med våteksem, og aller flest om sommeren.

Hva er våteksem og hvordan ser det ut?

Våteksem, også kalt hot spot, er en overfladisk hudinfeksjon hos hunder. Denne infeksjonen klør, noe som fører til at hunden ofte klør på seg sår. Eksemet utvikler seg veldig raskt og kan føre til dypere infeksjoner hvis behandlingen ikke settes i gang tidlig. Våteksem er vanligst om sommeren, men kan også forekomme på andre tider av året.

Eksemet kan ses som en rød flekk i huden som vokser i størrelse, ofte fra dag til dag. Det kan væske og være smertefullt for hunden, spesielt dersom den klør eller slikker mye på dette. Det er lett å forveksle våteksem med et vanlig sår, for det kan bli dannet en skorpe av tørket sekret fra eksemet.

Vanlige områder for våteksem er på kinnet, halsen, nakken, rygg, lår og halerot, men det kan forekomme hvor som helst på hundekroppen.

– Det kan være vanskelig for eieren å oppdage den røde flekken under pelsen. Noen ganger tover pelsen seg sammen der hvor eksemet/såret er, sier veterinær Sara Solheim.

Symptomer

Hunden kan ha ett eller flere av disse tegnene:

Kløe.

Slikker mye på samme sted.

Pelsen tover seg sammen på et sted.

Pelsen kan være klissete og/eller blodig.

Rød flekk i huden som vokser i størrelse.

Noe som ser ut som små kviser rundt eksemet.

Smerte.

Årsaker

Når huden blir fuktig eller våt over litt tid vil den kunne bli irritert. Den er også mer utsatt for infeksjoner. En irritert hud vil ofte klø. Når hunden klør eller slikker på den irriterte huden, vil huden hovne opp og kløen øker. Hunden vil ofte klø på deg overfladiske sår. Andre grunner til kløe vil også kunne trigge dannelsen av våteksem.

– Grunnen til at huden klør eller slikker unormalt mye kan være fordi huden er fuktig og irritert, men også av andre grunner som for eksempel insektbitt, forklarer Solheim.

Alle typer hunder kan få våteksem, men hunder med lang og/eller tett pels som liker å bade mye har større sannsynlighet for å få det, som for eksempel rottweiler, retriever eller newfoundlandshund.

Behandling

Våteksem kan spre seg veldig raskt, så det er viktig å starte behandlingen tidlig. Hvis hunden tillater det og den ikke har for mye smerter, kan du barbere bort pelsen ved eksemet og vaske med bakteriedrepende middel, for eksempel en klorhexidinoppløsning.

– Barber bort litt ekstra pels slik at det er flere centimeter med normal hud rundt eksemet, i tillegg til at du fjerner pelsen der hvor selve eksemet er. Hold området rent og tørt. Pass på at hunden ikke slikker eller klør på området. Bruk krage dersom dette kan hindre hunden å klø. Hvis du ikke ser en rask forbedring, bør du kontakte veterinæren din, råder Solheim.

Noen hunder har så mye smerte at de trenger narkose for barbering, vasking og behandling hos veterinær. Hvis området med våteksem er stort, eller du ser noe som ser ut som små røde flekker rundt eksemet, bør du også oppsøke veterinær.

Hva du kan gjøre for å forebygge

Hold pelsen tørr og fri for floker. Sjekk hunden daglig og hold øye med hudforandringer eller små sår. Følg med på om hunden klør og sett inn tiltak tidlig dersom du ser at hunden klør eller slikker på et område. Hvis du har en hund som liker å bade, bør du skylle pelsen med rent vann og tørke den godt etter bading.

– Dersom hunden har tilbakevendende problemer med våteksem, kan det være en underliggende årsak. Kontakt veterinær for utredning, råder Solheim.