Utsettelsen er gjort for å gi oppdrettere og øvrige berørte bedre tid til å sette seg inn i de nye avlsprogrammene og regelverket som følger med disse. Målet er å sikre at oppdretterne får gode forutsetninger for å planlegge framtidige paringer på en gjennomtenkt og kunnskapsbasert måte, i tråd med intensjonene i avlsprogrammene.