Utsatt iverksettelse av avlsprogrammer for NEKF-rasene
Nyhet
Norsk Kennel Klub har besluttet å utsette iverksettelsen av avlsprogrammene for rasene tilknyttet Norske Elghundklubbers Forbund. Ny iverksettelsesdato er 01.04.2026, mot tidligere fastsatt dato 01.01.2026.
Utsettelsen er gjort for å gi oppdrettere og øvrige berørte bedre tid til å sette seg inn i de nye avlsprogrammene og regelverket som følger med disse. Målet er å sikre at oppdretterne får gode forutsetninger for å planlegge framtidige paringer på en gjennomtenkt og kunnskapsbasert måte, i tråd med intensjonene i avlsprogrammene.