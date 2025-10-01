Forskning på hundehelse og hvordan hunder bidrar i samfunnet faller innenfor formålet til stiftelsen, blant annet:

Kartlegging av utbredelse og forekomst av sykdom,helse- og atferdsutfordringer hos hund. Påvise mulige årsakssammenhenger ved sykdom hos hund.Utvikle diagnostiske metoder og behandling til anvendelse ved sykdom hos hund.



Fondet deler ikke ut lønnsmidler eller reisestipend.

For 2025 har fondet kr. 200 000, - til disposisjon for forskning, som faller inn under formålet.

En søknad på maksimum 3 sider må inneholde følgende:

Bakgrunnen for prosjektet

Formålet for prosjektet

Søkerens faglige kvalifikasjoner for å lede og

gjennomføre prosjektet det søkes om støtte til

Hvilken virksomhet søkeren er tilknyttet

Plan for gjennomføring, inkludert materiale og

metoder og tidsplan

Eventuelle samarbeidspartnere, arbeidsfordeling

og ansvarsfordeling

Prosjektbudsjett med eventuell annen finansiering

av prosjektet (mottatt eller søkt)

Søknadsbeløp med detaljerte kostnadsspesifikasjoner

For prosjekter som tildeles midler skal det sendes inn detaljert prosjektrapport med regnskap til fondet om hvordan midlene ble benyttet innen ett år etter tildelingen. Resultater fra prosjektet forventes å bli presentert på «NKKs Forskningsforum Hund» som avholdes årlig.

Ved publikasjon/formidling av resultater fra forskningen utført med støtte fra NKKs Forskningsfond må støtte fra fondet tilkjennegis.

Søknadsfrist: 24.10.2025

Søknad sendes:

NKKs Forskningsfond på e-post: forskningsfond@nkk.no

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til stiftelsens sekretær William Bredal, på e-postadressen ovenfor.