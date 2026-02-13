Slik unngår du brannskader

Vær alltid oppmerksom på hunden eller katten når det er levende lys, varme kokeplater, peis eller ovn i nærheten. Hvis dyret kommer for nær flammen kan det brenne seg, eller forårsake brann i boligen hvis det for eksempel velter et lys.



– Ved brannskader er det viktig å raskt kjøle ned området. Bruk kjølig vann, men unngå å bruke vann som er iskaldt. Området bør holdes i kaldt vann/omslag i minst 20 min. Kontakt alltid veterinær ved brannskader, råder Ingunn Solberg, sjefsveterinær i veterinærrådgivningstjenesten i Agria-appen.



Symptomer på brannskade hos hund og katt kan være:

Svidd eller brent pels

Rød hud og hevelser

Smerte og ubehag

Pels som faller av på det skadde området

Blemmer

At dyret ikke vil bevege seg eller gjemmer seg

Tegn på sjokk, som for eksempel bleke slimhinner, rask pusting, høy puls hos hund og lav puls hos katt



Førstehjelp ved brannskade:

Håndter dyret forsiktig – brannskader er svært smertefulle. Kjøl ned det skadde området med kjølig vann (ikke iskaldt) i minst 20 minutter. Sett på en krage hvis du har, slik at dyret ikke slikker på skaden. Kontakt veterinær for videre råd. Ved større brannskader eller nedsatt allmenntilstand skal dyret alltid tas med til veterinær umiddelbart.



Røykskader kan være like alvorlige som brannskader



Ved brann i boligen kan det oppstå kraftig røykutvikling. Selv om dyret ikke har vært i direkte kontakt med flammer, kan den ha pustet inn farlig røyk. Oppsøk alltid veterinær ved mistanke om røykskader. Symptomer som hoste, hvesende pust eller pustevansker krever akutt hjelp.



Elektriske brannskader



Hvis hunden eller katten biter på en elektrisk ledning, kan den få strøm gjennom kroppen og elektrisk brannskade. I slike situasjoner er det viktig å tenke på egen sikkerhet først. Trekk ut kontakten eller slå av strømmen før du forsøker å hjelpe dyret. Når strømmen er av, bør du umiddelbart sjekke om hunden eller katten har puls og puster. Dersom dyret ikke puster, må du starte hjerte- og lungeredning.



Det er også viktig å undersøke munnen for synlige brannskader, da skader i munnhulen ofte oppstår ved elektriske ulykker. Selv om dyret virker stabilt etter hendelsen, bør det alltid tas med til veterinær for videre undersøkelse. Indre skader, som væskeansamling i lungene, kan oppstå senere.



Forebygging er det viktigste tiltaket: