Pass på maten

Sjokolade inneholder teobromin, som er giftig for hund, og selv små mengder kan være farlig. Druer og rosiner kan gi nyresvikt, og fet eller salt mat kan føre til betennelse i bukspyttkjertelen. Pass også på at hunden ikke får tak i påskeegg eller annen mat som står fremme. Vær forsiktig rundt grill og bål – varm mat, glør og grillrister kan gi brannskader.

Blomster og påskepynt

Flere vanlige påskeblomster er giftige for hund, blant annet påskeliljer, tulipaner, liljekonvall, asalea og krysantemum. Også påskepynt som fjær og små pyntedeler kan være farlig hvis hunden svelger det.

Påsketur på fjellet

Hunden jobber ofte hardere enn deg på ski, spesielt i løssnø og i nedoverbakker. Tilpass turen etter hundens alder og kondisjon, og husk pauser på et isolerende underlag – ikke la hunden ligge rett på snøen.

Potesokker og potesalve forebygger såre poter, og et dekken og fjellduk/sovepose kan være lurt i pausene, særlig for unge og eldre hunder.

Snøblindhet

Sterk sol på snø kan gi snøblindhet hos hund. Tegn kan være rennende øyne, blinking og at hunden søker skygge. Forebygg ved å begrense hvor lenge hunden er ute i sterk sol midt på dagen, sørge for pauser i skyggen og eventuelt bruke hundesolbriller.

Påske i lavlandet

På bare veier kan det fortsatt være veisalt som sliter på potene – skyll eller vask labbene etter tur. Vær også oppmerksom på glass og annet søppel som har blitt liggende skjult under snøen over vinteren.

Huggorm

Huggormen kommer ofte frem tidlig på våren og ligger gjerne og soler seg på stier og i lyng. Hold hunden under kontroll i områder hvor det kan være orm, og unngå at hunden snuser i tett vegetasjon og steinrøyser. Blir hunden bitt, må du holde den mest mulig i ro og kontakte veterinær umiddelbart.

Pass på tynn is

Mildvær gjør isen utrygg mange steder i påsken. Hold hunden i bånd eller langline i nærheten av vann og is.

Båndtvangen

Den 1. april starter den ordinære båndtvangsperioden over hele landet. For NKK er det en selvfølge at hundeeiere tar hensyn til vilt og dyreliv i en sårbar periode.

Husk dette i tursekken

Førstehjelpsutstyr og nummer til veterinær

Potesokker og potesalve

Skånefôr i tilfelle mageproblemer

Dekken eller hvilepose til pauser

Vann og litt energirik snacks til hunden og deg selv

Med litt planlegging ligger alt til rette for en trygg og hyggelig påske for både deg og hunden din.

God påske!