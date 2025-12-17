Hold julematen for deg selv

Fet og salt mat som ribbe, pinnekjøtt, saus og fettrester kan gi kraftig magetrøbbel – og hos noen hunder kan veldig fet mat utløse bukspyttkjertelbetennelse, som kan være alvorlig.

Tips: Kjøp heller inn litt ekstra hundemat/godbiter og bruk det som “julekos” – gjerne blandet i hundens vanlige fôr, så endringen blir liten.

Unngå varmebehandlede bein

Kokte/stekte bein (særlig fuglebein) kan splintre i skarpe biter og skade munn, svelg, mage eller tarm. Også ribbe- og kotelettbein kan sette seg fast og i verste fall kreve veterinærbehandling.

Tryggere valg: Gi heller det du vet hunden tåler og er vant til, og la hunden kose seg med det under tilsyn.

Pass ekstra på sjokolade og søtsaker

Sjokolade inneholder teobromin som hunder tåler dårlig. Jo mørkere sjokolade, desto høyere innhold – og små hunder kan bli alvorlig syke av relativt små mengder. Mange får også sjokolade i gave, så vær ekstra obs på gaver under treet og konfektskåler på bordet.

Også viktig: Mange sukkerfrie produkter og søtsaker kan inneholde xylitol (søtstoff), som er svært giftig for hund. Selv små mengder kan gi raskt fall i blodsukkeret – og i alvorlige tilfeller leverskade.

Druer og rosiner: styr snuten unna

Druer og rosiner kan være svært skadelige for hunder – selv små mengder kan få store konsekvenser, og reaksjonen kan være både alvorlig og uforutsigbar. Det tryggeste rådet er nulltoleranse.

Vær forsiktig med nøtter

Nøtter kan gi mageproblemer hos hunder, og noen typer kan være direkte farlige, som makadamianøtter. Det tryggeste er å holde nøtter helt utenfor rekkevidde.

Gjærdeig er ikke en “smaksprøve”

Deig som står til heving kan gi alvorlige problemer. Den kan danne alkohol i magen og bidra til oppblåst mage. Sett deigbollen utilgjengelig, og rydd kjøkkenbenken.

Julegaver, gavebånd og hyssing er ikke leker

Mange hunder elsker å leke med bånd og tråder – men svelging kan føre til at det setter seg fast i mage/tarm og kan bli akutt. Ikke la hunden være alene med gavene, og rydd bånd og hyssing med én gang.

Skap en rolig base i juleselskapet

Mye folk, høye lyder, barn, musikk og nye rutiner kan stresse hunden – selv om den spiser “riktig”. Gi hunden et eget, rolig sted den kan trekke seg tilbake (for eksempel et soverom) med vann, seng og noe trygt å tygge på. Be gjerne gjestene om å la hunden få ro der.

Hold på rutinene

Prøv å holde turer, hvile og aktivitet noenlunde som normalt. Det gir mer forutsigbarhet – og ofte en mer harmonisk jul.

Hvis uhellet er ute

Hvis du mistenker at hunden har spist noe den ikke tåler, kontakt veterinær. Forsøk å finne ut hva den har fått i seg (type/merke, mengde, tidspunkt). Dette er spesielt viktig dersom det gjelder sjokolade, xylitol, druer/rosiner, bein eller symptomer som uro, oppkast, diaré, skjelvinger eller slapphet.