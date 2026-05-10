Under Norsk Kennel Klubs Representantskapsmøte 9. mai ble Anne-Marit Traaholt, Gro Moe-Gumø og Toril Rosenlund tildelt NKKs oppdretterpris.

Gjennom flere tiår har de bygget opp oppdrett som har satt tydelige spor både i Norge og internasjonalt. I begrunnelsene trekkes det særlig frem arbeid med helse, mentalitet, bruksegenskaper og langsiktig avlsarbeid, samtidig som hunder fra oppdrettene har oppnådd sterke resultater innen både utstilling og ulike hundesporter.

Kennel Knertebo

Anne-Marit Traaholt, kennel Knertebo, ble hedret for sitt omfattende arbeid med rottweiler. Oppdrettet er kjent for hunder med gode bruksegenskaper, solid mentalitet og høy helsestatus. I begrunnelsen fremheves blant annet et tiårig øyelysningsprosjekt i samarbeid med veterinær Trond Bergsjø, med mål om å kartlegge og forbedre rasens helse. Hunder fra kennel Knertebo har samtidig markert seg sterkt innen brukshundsport, spor, lydighet og utstilling, med deltakelse i internasjonale mesterskap, Norgesmestertitler og championater i flere grener.

Kennel Rajuma

Gro Moe-Gumø, kennel Rajuma, mottok prisen for sitt mangeårige arbeid med samojedhunden. Gjennom over 20 år har hun arbeidet målrettet med helse, bruksegenskaper og eksteriør i rasen. I begrunnelsen trekkes det blant annet frem arbeid knyttet til øyelysing og gonioskopi i samarbeid med Ernst Otto Ropstad, samt omfattende registrering og deling av helsestatistikk til bruk i avlsarbeidet. Det legges videre vekt på fremming av aktivt friluftsliv med samojed. Kennel Rajuma har også oppnådd betydelige resultater innen både utstilling og bruk, blant annet gjennom en rekke norske, nordiske og internasjonale champions og 12 sammenlagtseire i Samojedmesterskapet mellom 2004 og 2023.

Kennel Torsby

Toril Rosenlund, kennel Torrosly, ble tildelt oppdretterprisen for sitt mangeårige arbeid med collie korthåret. Sammen med sin avdøde ektemann Hermann Rosenlund bygget hun opp et familieoppdrett som siden 1985 har hatt stor betydning for rasen i både Norge og Sverige. I begrunnelsen fremheves det langsiktige arbeidet med helse, mentalitet og rasetype, samt lojaliteten til Norsk Collie Klubbs anbefalinger for avl og oppdrett. Oppdrettet har samtidig stått bak rundt 70 championater innen både eksteriør og ulike hundesporter, og linjer fra Torrosly finnes i dag i mange skandinaviske kenneler.

Frivillig innsats gjennom flere tiår

I begrunnelsene for alle tre trekkes det frem at arbeidet deres handler om langt mer enn resultater alene. De beskrives som oppdrettere som deler kunnskap, følger opp valpekjøpere tett og arbeider langsiktig og målrettet med rasenes utvikling. Gjennom mange år har de også lagt ned en betydelig frivillig innsats i raseklubber, organisasjonsarbeid, kurs og fagmiljøer. Til nytte og glede for både hundene og menneskene rundt dem.

Tildelingen av NKKs oppdretterpris er en anerkjennelse av tre oppdrettere som over mange år har bidratt til å utvikle og ivareta sine raser gjennom målrettet og helhetlig avlsarbeid.