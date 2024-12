Mange hunder er livredde for oppskyting av fyrverkeri. Forsikringsselskapet Agria og veterinær Sara Solheim kommer med råd til hva du kan gjøre for å trene hunden til å bli vant med lydene i forkant, og hvordan du best kan tilrettelegge på selve nyttårsaften.

NKK sier nei til fyrverkeri i privat regi: Signer oppropet her

Start treningen i god tid

En måte å venne hunden din til høye smell, er å spille av fyrverkerilyder. Start i god tid med så lav lyd at hunden ikke reagerer, og øk volumet gradvis. Avled samtidig med noe hunden din synes er morsomt, som en leke eller øve på triks. Hvis hunden viser tegn til at den er redd, bør du skru ned til et nivå den ikke reagerer på, og jobbe dere gradvis opp igjen.

– Mange hunder blir urolige og redde når de hører høye smell fra rakettene på nyttårsaften. Ved å trene i god tid kan du skape en bedre opplevelse for hunden, og i beste fall unngå at den blir redd, sier veterinær Sara Solheim.

Aktiviser hunden i forkant

Økt mosjon og aktivisering dagene i forveien kan være et godt tips. Gå gjerne de lengste turene i dagslys for å prøve å unngå overraskende smell. Av samme grunn bør du ikke slippe hunden løs.

– Det er som hovedregel kun lov å skyte opp fyrverkeri på nyttårsaften fra klokken 18:00 til 02:00. I noen kommuner er det ytterligere begrensninger. Dessverre er det fortsatt mange som ikke er klar over dette, opplyser Solheim.

Selve nyttårsaften

Har du mulighet til å reise til fjells eller et annet sted med mindre bråk, er dette selvsagt det beste for hunden. Hvis du ikke har mulighet til det, bør du dra for gardiner og slå på TV eller radio i god tid før midnatt. Mange tar med hundesengen til det rommet i boligen som er mest lydtett, for eksempel badet. Tren gjerne med hunden slik at den får brukt hodet og snuten sin. Dette kan gjøre at den lettere holder seg rolig når smellene kommer.

Hvis du har en matglad hund som vil spise selv om det smeller, kan den gjerne få kose seg med et tyggeben eller godbiter. Noen hunder kan ha effekt av beroligende feromon-produkter som du kan få kjøpt i dyrebutikk eller hos veterinæren.

– Du bør aldri la hunden være alene på nyttårsaften. Planlegg for at enten du, eller en annen person som kjenner hunden godt, kan være inne sammen med den. Det er viktig at den som passer på hunden er rolig og ignorerer bråket, råder Solheim.

Mange hunder blir ekstra stresset og usikre rundt berusede mennesker. Personen som skal passe på en engstelig hund, bør derfor ikke være beruset.

Bruk av beroligende midler

Noen hunder får helt panikk på nyttårsaften, og kan trenge beroligende medisiner for å unngå at de havner i sjokktilstand.

– Ta kontakt med veterinæren din i god tid før nyttårsaften for å få hjelp til å vurdere om hunden bør få beroligende medisiner. Da får du samtidig råd om hvordan du bør gå frem, og hva du skal være oppmerksom på etter at medisinene er gitt, avslutter Solheim.