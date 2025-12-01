Strategiprosessen for morgendagens NKK
Etter en undersøkelse rettet mot medlemsklubbene med imponerende deltakelse, presenterer vi nå funnene og inviterer hele organisasjonen med videre i arbeidet mot en ny, felles strategi. Velkommen inn i prosessen!
I oktober gjennomførte vi en spørreundersøkelse hos alle klubber, forbund og regioner i NKK for å finne ut av hva dere ønsker at NKK skal fokusere på i årene som kommer og hva klubber, forbund og regioner bør ha som sine viktigste oppgaver.
Responsen på spørreundersøkelsen var svært god: Hele 45 % av dere har svart, fordelt på raseklubber, aktivitetsklubber, klubber i forbund og avdelinger. Dette gir oss et solid og representativt grunnlag som gir innsikt og forståelse.
Vi inviterer alle klubber, regioner og forbund til å høre en gjennomgang av funnene i undersøkelsen:
- 2. desember kl. 17:00 – 18:00
- 8. januar kl. 19:00 – 20:00
Innholdet vil være det samme i begge møtene, slik at flest mulig får anledning til å delta.
Her finner du link til møtet 2. desember: Bli med i møtet
Resultatene fra spørreundersøkelsen blir et viktig bidrag inn i NKKs nye strategi og vi kommer til å invitere til egne innspillsmøter til strategien i februar 2026.
Praktisk informasjon før møtene
Informasjonsmøtene er åpne for alle og det er ikke påmelding. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer i chatfunksjonen. Vi anbefaler at man skriver ned spørsmålene underveis og tar det samlet etter presentasjonen, da svarene på enkelte spørsmål kan bli besvart senere i presentasjonen. Det er fint om alle har mikrofon av og video på.
Vi håper dere setter av tid og blir med i denne viktige prosessen. Sammen former vi NKKs fremtid.
Velkommen!