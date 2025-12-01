I oktober gjennomførte vi en spørreundersøkelse hos alle klubber, forbund og regioner i NKK for å finne ut av hva dere ønsker at NKK skal fokusere på i årene som kommer og hva klubber, forbund og regioner bør ha som sine viktigste oppgaver.

Responsen på spørreundersøkelsen var svært god: Hele 45 % av dere har svart, fordelt på raseklubber, aktivitetsklubber, klubber i forbund og avdelinger. Dette gir oss et solid og representativt grunnlag som gir innsikt og forståelse.

Vi inviterer alle klubber, regioner og forbund til å høre en gjennomgang av funnene i undersøkelsen:

2. desember kl. 17:00 – 18:00

8. januar kl. 19:00 – 20:00

Innholdet vil være det samme i begge møtene, slik at flest mulig får anledning til å delta.



Her finner du link til møtet 2. desember: Bli med i møtet

Resultatene fra spørreundersøkelsen blir et viktig bidrag inn i NKKs nye strategi og vi kommer til å invitere til egne innspillsmøter til strategien i februar 2026.

Praktisk informasjon før møtene

Informasjonsmøtene er åpne for alle og det er ikke påmelding. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med kommentarer i chatfunksjonen. Vi anbefaler at man skriver ned spørsmålene underveis og tar det samlet etter presentasjonen, da svarene på enkelte spørsmål kan bli besvart senere i presentasjonen. Det er fint om alle har mikrofon av og video på.



Vi håper dere setter av tid og blir med i denne viktige prosessen. Sammen former vi NKKs fremtid.



Velkommen!