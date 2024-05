Stortinget i utakt med folket

NKK, sammen med mange organisasjoner og enkeltpersoner, har i mange år tatt til orde for et forbud. Hvert eneste år er det flere titalls mennesker, hus og bygninger, samt dyr som må betale prisen for at vi skyter opp fyrverkeri på nyttårsaften.

Kampanjen “Nei til fyrverkeri” mener de negative konsekvensene ved å fortsatt la privatpersoner skyte opp fyrverkeri er for store og helt unødvendige. Det samme mener et flertall (65%) i befolkningen, viser en undersøkelse utført av NITO i 2022. Det er derfor synd å se at Stortingets næringskomite er i utakt.

Næringskomiteens flertall (Ap, Frp og Sp) ønsker ikke å støtte forslaget. Spesielt skuffende er det å lese at komiteens flertall ikke tar dyrevelferden på alvor. Disse medlemmene mener det ligger i dag flere muligheter for kommunene å regulere bruken av privat fyrverkeri, samt at de også ønsker seg en bredere gjennomgang av hva man mener med «privat» oppskyting av fyrverkeri.

Paradoksalt anerkjenner komiteen at “allmenne dyrevernhensyn ikke er spesielle for den enkelte kommune” og “ikke egnet for regional regulering”. NKK er helt enige i at dyrevern ikke bare er et lokalt anliggende, og mener at dette burde føre til at man gjør tiltak på nasjonalt nivå når vi ser at det er et absolutt mindretall av kommunene som har innført forbud.



Du kan lese hele innstillingen her.

Forslag fra MDG bør støttes

Komiteen skal senere i mai levere sin innstilling på det andre representantforslaget fra Miljøpartiet de Grønne, hvor de ønsker å innføre et totalforbud mot privat oppskyting av fyrverkeri. I tillegg vil forslaget at Stortinget anmoder Regjeringen om å gjennomføre en større utredning av problemstillingen. En slik utredning vil kunne gi faglig grunnlag for en bedre behandling i Stortinget enn det man har sett denne gang.

NKK har ikke mistet håpet om at vi en dag kommer til å få gjennomslag, og mener at Stortinget må ta på alvor at oppskyting av fyrverkeri i privat regi utgjør en for stor risiko på både mennesker og dyr.