Vi minner om at siste frist for å søke om offisielle utstillinger for 2025 er 1. oktober.

Inviterte klubber må svare på invitasjoner senest innen 1. november.

Dette i henhold til vedtak fattet av NKKs Særkomite for utstilling:

74/23 Terminlisteløsning

Vedtak: NKKs Særkomite for utstilling vedtok å innføre søknads – og svarfrist fra 2024, gjeldende for utstillinger i 2025. Søknadsfrist for offisielle utstillinger settes til 01.10, med svarfrist for klubber 01.11.

Det vil ikke være mulig å søke om arrangementer etter søknadsfristen. Det vil heller ikke være mulig å legge til rase etter utløpt svarfrist.

For uoffisielle utstillinger (valpeshow) vil søknadsfristen være uendret – 3 måneder før arrangementet.