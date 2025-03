Ettervinteren og våren er tidspunktet for mange raseklubbers årsmøter. Raseklubber som ønsker å søke om innføring av et sentralt helsekrav (dvs. krav til helsetester for foreldredyr for registrering av valper i NKK) skal først vedta dette på klubbens årsmøte/generalforsamling innen søknad kan sendes. I tillegg må dato for når kravet ønskes å tre i kraft, være med i vedtaket fra årsmøtet/generalforsamlingen.

Det understrekes at krav om årsmøtevedtak kun gjelder når registreringskrav søkes innført utenom utarbeidelsen av et formelt avlsprogram for rasen. I utkast til ny hundeavlsforskrift fremkommer det at alle raser på sikt skal ha et eget avlsprogram. Disse utarbeides etter egen prosedyre i samarbeid mellom arbeidsgruppen i NKKs sekretariat og klubb/forbund. Ettersom det tar tid før avlsprogrammer er utarbeidet for samtlige raser, videreføres muligheten for innføring av enkeltkrav i overgangsperioden.

Som en del av sine oppgaver hadde NKKs Sunnhetsutvalg (SU) søknader om innføring av sentrale helsekrav til behandling. Etter nedleggelsen av SU i februar i år overføres oppgavene med behandlingen av søknader om innføring av sentrale helsekrav til NKKs sekretariat. I den forbindelse er det utarbeidet et søknadsskjema (se lenke nedenfor) som skal benyttes. Vedlagt søknadsskjema skal det følge to vedlegg.

Det første vedlegget skal inneholde en kopi av klubbens årsmøtevedtak der innføringen av helsekravet har fått flertall, og der dato for ønsket ikrafttreden angis.

Det andre vedlegget skal inneholde en begrunnelse for ønsket om innføringen av kravet. Det innebærer en beskrivelse av helseproblemet, inkludert hvor stort det er for den enkelte hund som rammes, for rasen som helhet i Norge, i Norden, og eventuelt andre land (rasens hjemland). Tallmateriale og statistikk vedlegges, samt redegjørelse for eventuelle regler som finnes i andre land. Søknader for innføring av maks-grense for antall avkom registrert etter samme hund, må inneholde data for populasjonsstørrelse. Søknad for innføring av maksimal innavlsgrad bør inneholde en oversikt over innavl i rasen.

Klubben sender deretter inn søknadsskjema med vedleggene som pdf-filer til: helse@nkk.no

Søknadsskjema for raseklubber om innføring av sentrale helsekrav