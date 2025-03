1. Når får hunden sin første løpetid?

Det varierer når hunder får sin første løpetid, vanligvis mellom 6 og 12 måneders alder. Mindre hunderaser får ofte løpetid tidligere enn større raser.

2. Hvor ofte har hunden løpetid?

Løpetid forekommer vanligvis hver 6. til 8. måned, men dette kan variere.

3. Hvor lenge varer løpetiden?

Løpetiden pleier å vare i rundt tre uker.

4. Hvor mye blør en hund med løpetid?

De fleste tisper blør ikke så mye, og mange klarer å vaske seg selv. Det er likevel vanlig at det kommer noen drypp her og der. Et vaskbart pledd eller håndkle kan legges på hundens liggeplass, ettersom hun ikke vasker seg mens hun sover og det da kan komme litt ekstra blod. En løpetidstruse kan benyttes innendørs ved behov.

5. Hvordan blir tispa påvirket?

Under løpetiden er hunden påvirket av hormoner som kan endre adferden hennes. Noen tisper er lite påvirket, mens andre kan virke forvirret, nedstemte eller mindre lydhøre. Andre tisser oftere, og kan virke urolige, stresset og rastløse. Enkelte får nedsatt matlyst og kan virke slappere, mens noen blir mer kontaktsøkende og søker mer oppmerksomhet og kos fra eieren sin.

6. Hvordan tilrettelegger jeg?

Det er viktig å ikke stille for store krav til hunden din når hun har løpetid. Fokuser på å vedlikeholde det hun allerede har lært, i stedet for å introdusere nye ting. Hannhunder i nærheten kan bli svært interesserte, så det er viktig å holde tispa under oppsyn, enten i bånd eller på inngjerdete områder. Hvis du ønsker å bruke løpetidsbukse, velg en som sitter godt og er komfortabel for henne. Bruk litt tid på gradvis tilvenning med godbiter og ros så opplevelsen blir positiv. Sjekk regelmessig at den ikke gnager eller forårsaker ubehag og gi henne mange pauser i løpet av dagen uten buksen