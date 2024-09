NKK takker for et svært hyggelig og nyttig fagmøte med DNV og SVF, for å finne gode samhandlingsløsninger i arbeidet for sunn hundeavl.

NKK satte stor pris på gode innspill og nyttige diskusjoner med SVF, og tar disse med seg i det videre arbeidet med attestene. Blant annet vil man benytte avkrysningsbokser og mer tydelig definerte egenskaper som skal vurderes av veterinær. NKK vil følge opp med SVF for å lande en gjennomarbeidet og faglig forankret attest og protokoll.

Godt avlsarbeid er ikke mulig uten veterinærenes kompetanse og bistand. Da vi skulle i gang med å utarbeide en generell veterinærattest for hunder som er planlagt brukt i avl, var det en selvfølge for oss å gjøre dette i samråd med DNV og SVF. Når hunder skal vurderes før avl er det avgjørende at attesten og protokollen som benyttes holder høy faglig standard og er så standardisert som mulig. Dette oppnår vi best gjennom samhandling og kompetanseutveksling, sier Kim Bellamy, veterinær i Norsk Kennel Klub.

I møtet ble det også diskutert at veterinærer som skal skrive attestene først bør delta på et nettkurs, for å sikre at hundene vurderes så likt som mulig, og at riktige egenskaper vektlegges. NKKs mål er å lande en løsning som bidrar til sunn hundeavl, tilfredsstiller intensjonen i forskriften, og som både hundeeiere og veterinærer blir fornøyde med. Ordningen bør evalueres jevnlig, for å sikre at vi oppnår dette. Det er viktig å understreke at attestene bare vil utgjøre én del av avlsprogrammene, og må sees i sammenheng med andre tiltak. Hundeeier skal selvfølgelig ha mulighet til å anke.

I tråd med nyttige innspill fra Veterinærforeningen, vil NKK også vurdere løsninger for mer smidige koblinger mellom NKKs veterinærportal, Dogweb og journalsystemene. Slike løsninger kan bidra til redusert tidsbruk for veterinær og dermed redusert kostnad for dyreeier.