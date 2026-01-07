Ringsekretærkurs



Ringsekretærutdanningen består ev et kurs med teori, bl.a. om etikk og ringsekretærens rolle, utstillingsregelverk og utfylling av papirer, resultatlister og organisering av ringen.



Sted:

Våland Skole i Stavanger.

Dato er og tid:

Kurset går over 1 ukekveld og påfølgende helg.

3. mars fra kl. 17.30 til kl. 21.00

6. mars fra kl. 17.30 til kl. 21.00

7. mars fra kl. 09.00 til kl. 16.00

8. mars fra kl. 10.00 til kl. 16.00

Eksamensdag:

Avtales på kurset.



Kursholdere:

Aina Tangen og Tarja Aabø

Alle deltagere må kjøpe NKK sitt ringsekretærkompendium og regelhefte selv i NKK-butikken.

Dette er et krav for å kunne delta på kurset.

Påmelding:

Bindende påmelding via denne linken.

Påmedingsfrist:

Innen 12.02.2026

Antall deltagere:

Det er max antall deltagere, så her er det «førstemann til mølla» prinsippet.

Pris:

Kursavgiften er kr. 2200,- og inkluderer kaffe/te og frukt.

I tillegg noen kompendier fra forelesere.

Ta med på kurset:

Ringsekretærkompendiet. Kjøpes her

Maten du ønsker å spise, samt annen drikke.

Forbehold:

Det kreves minimum 8 deltagere for å arrangere kurset, skulle ikke dette antallet oppnås, avlyses kurset og de som har betalt får innbetalt beløp refundert.



Kontakt:

For spørsmål: post@nkk-rogaland.no eller mob. 90678692 eller 95009300

Hjertelig velkommen til ringsekretærkurs!