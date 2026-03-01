NKK har ansvaret for avl og oppdrett av FCI-godkjente hunderaser. Hundeavl er et samfunnsanliggende og hundevelferden til både individ og populasjon må være fokus i alt NKKs arbeid. De reviderte grunnreglene og den nye avlsstrategien skal være i tråd med nye lover og regler både nasjonalt og internasjonalt, den skal gjenspeile samfunnets forventninger og den skal tilrettelegge for etisk og bærekraftig avl, samt hjelpe oppdrettere og raseklubber med å navigere i et komplekst landskap.



Grunnreglene og avlsstrategien er utformet for å gjøre det enklere å lykkes med hundeavl, og for å tydelig sanksjonere avl og oppdrett som ikke oppfyller Dyrevelferdsloven eller som er i strid med vårt samfunnsoppdrag.

Formålet med NKKs samlede avlssystem



NKK reviderer regelverket for avl og oppdrett for å sikre et helhetlig og moderne rammeverk som ivaretar:

god dyrevelferd

bærekraftig avl

genetisk variasjon

rasespesifikke helseutfordringer

tydelig ansvarsfordeling

forutsigbare reaksjoner ved brudd

samsvar med Dyrevelferdsloven og kommende forskrift om avl på hund

Det nye systemet består av tre nivåer:

Avlsstrategien (overordnet retning) Grunnreglene (minimumskrav som gjelder for alle) Avlsprogram/Avlsregler for hver enkelt rase (konkrete rasespesifikke krav)

Utkast til reviderte grunnregler, finner du her

Vedlegg til reviderte grunnregler (øyediagnoser)

Utkast til ny avlsstrategi finner du her

Det gjennomføres nå inspillsrunder med klubber og forbund, fagmiljøer, interesseorganisasjoner og relevante myndigheter.

Vi har også beskrevet både grunnreglene, utkast til ny avlsstrategi og litt om formål og bakgrunn i dette webinaret:



