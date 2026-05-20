Hva gjelder for deg som bor i Norge?

Kort fortalt

De nye EU-reglene gjelder reiser mellom EU-land, og reiser til EU fra land utenfor EU/EØS. For deg som reiser til Norge med kjæledyret ditt, er kravene foreløpig uendret.

Hva er egentlig forskjellen?

Det hjelper å tenke i to retninger: reiser til Norge, og reiser til EU. Reglene er forskjellige for disse to situasjonene.

Reise til Norge: Kravene er uendret – de nye EU-reglene gjelder ikke her ennå

Kjæledyrpass, ID-merking (mikrochip) og gyldig rabiesvaksine kreves fortsatt

Evt. nye norske regler kan tidligst komme høsten 2026, etter EØS-prosess og høring

Reise til EU: Ny grense: maks 5 hunder, katter, ildere eller fugler per kjøretøy under private reiser

Pass, mikrochip og vaksiner er fortsatt påkrevd

Sjekk reglene for det spesifikke EU-landet du skal besøke



Hva er de nye EU-reglene, og hvorfor gjelder de ikke Norge ennå?

EU innlemmet reglene for kjæledyrreiser i sitt overordnede dyrehelseregelverk (Animal Health Law) fra 22. april 2026. Formålet er å styrke smittevernet og gjøre reglene mer enhetlige mellom EU-landene.

Norge er ikke EU-medlem, men er med i EØS-samarbeidet. Det betyr at norske myndigheter og EØS-komiteen først må vurdere og formelt vedta å ta regelverket inn i EØS-avtalen – en prosess som tar tid. Mattilsynet har signalisert at nye norske regler trolig tidligst trer i kraft høsten 2026, etter en offentlig høring.

Hva gjelder frem til Norge innfører nye regler?

Kravene som gjelder nå ved innreise til Norge:

Mikrochip (ID-merking)

Dyret må være ID-merket med mikrochip

Gyldig kjæledyrpass

EU-format kjæledyrpass er påkrevd

Rabiesvaksine

Gyldig og oppdatert rabiesvaksinasjon (unntak: reise fra Sverige)

Parasittbehandling (hund)

Behandling mot bendelorm (Echinococcus) kreves ved innreise til Norge med hund

Kilde og mer informasjon: Mattilsynet, april 2026 – mattilsynet.no/reise-med-kjæledyr

Hovedskillet er at EUs nye regler fra 22. april 2026 regulerer to ting: reiser mellom EU-land, og reiser inn til EU fra land utenfor EU/EØS. Norge er verken det ene eller det andre – vi er EØS-land, og regelverket må gjennom EØS-komiteen før det kan innlemmes i norsk lov.

Den eneste praktiske endringen som allerede berører norske dyreeiere, er den nye grensen på maks 5 dyr per kjøretøy ved private reiser til EU-land – noe som kan være relevant for for eksempel oppdrettere eller utstillingsdeltakere som reiser med flere hunder. Da må man fremvise deltakerbevis for utstilling, prøve, eller konkurranse – og eventuell trening i forbindelse med aktivitet.

Mattilsynet har varslet at en ny norsk forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr sendes på høring før sommeren, og at nye regler tidligst kan gjelde fra høsten 2026.