I oktober 2017 åpnet Norsk Kennel Klub (NKK) et system hvor veterinærer kan registrere arvelig klinisk sykdom på hund. Hensikten med systemet var å utvikle avlsverktøy hvor eiere og oppdrettere har mulighet til å være åpne om sykdom på sine linjer, og få registrert dette på en måte som gjør informasjonen lett tilgjengelig via NKKs database DogWeb. Vi ønsker å oppfordre hundeeiere/oppdrettere til å benytte denne muligheten da vi ser at systemet blir for lite brukt.

Hvorfor registrere sykdom?

Registrering av arvelig klinisk sykdom er viktig for oppdrettere som ønsker å finne en sunn partner til sin hund. Når helsedata på ulike individer og linjer er lett tilgjengelig, vil det være enklere å planlegge sunn avl. Registrering av arvelig klinisk sykdom vil også kunne gi raseklubbene en pekepinn på hva de bør ta hensyn til i framtidig avlsarbeid. Dermed vil dette systemet kunne gi helsemessig gevinst hos de ulike rasene. Det er også en unik mulighet for oppdrettere som ønsker å vise at de setter helse først i avlsarbeidet. Det er imidlertid viktig at det registreres så mange diagnoser som mulig, for at verktøyet skal bli godt.

Krav til registrering

For å registrere diagnosen, må sykdommen være antatt arvelig. Sykdommen må ha betydelig effekt på hundens livskvalitet, og kreve livslang medisinering eller operasjon. Eksempler på slike diagnoser er atopi, hypotyreose, syringomyeli, entropion, albueleddsdystrofi (AD), brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) etc, etc. Diagnosen må være sikker. Før diagnosen kan registreres må eier signere et underskriftsskjema (evt kan fôrvert etter intern avtale signere for eier), hvor han/hun godkjenner at veterinæren offentliggjør diagnosen.

Hva har diagnosen å si for eier/oppdretter?

Enkelte vil kanskje føle at en diagnose som er synlig i DogWeb vil stille hunden og/eller oppdretteren i et dårlig lys. Dette tilbakevises på det sterkeste. En diagnose som er offentlig kjent vitner om en ansvarsfull eier/oppdretter som ønsker å hjelpe til i arbeidet med sunnere hundeavl. Man må huske på at norske hunders framtidige helse og velferd avhenger svært mye av dagens oppdrettere og deres valg av avlshunder. Registrering i DogWeb vil derfor være et kvalitetsstempel på ærlighet, åpenhet og ansvarsfølelse.

Norsk Kennel Klub anbefaler derfor alle eiere til å oppfordre veterinæren sin om å registrere hundens diagnoser i registeret for arvelig klinisk sykdom. Du kan lese mer om dette her; Arvelig klinisk sykdom - NKK