Fra 1. januar vil NKK justere sine avgifter i tråd med konsumprisindeksen (KPI). Dette betyr at prisene for helse- og registreringsavgifter, samt påmeldingsavgiften til utstillinger kun oppdateres for å følge den generelle prisutviklingen i samfunnet.

På denne måten kan vi fortsette å levere trygge, stabile og gode tjenester til våre medlemmer. Vi setter stor pris på forståelsen, og gleder oss til et nytt år med godt samarbeid!

Du finner de oppdaterte prislistene under "lenker" på denne siden.