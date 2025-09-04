Vår nettleverandør skal flytte sine servere, og i den forbindelse vil nettsiden være midlertidig utilgjengelig fra lørdag 6. september kl. 21:00 til søndag 7. september ca. kl. 05:00.

Denne nedetiden vil ikke påvirke tjenestene "Min side" eller "DogWeb Arra", som vil fungere som normalt gjennom hele perioden.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, og takker for forståelsen.