Planlagt nedetid på denne nettsiden lørdag 6. september fra kl. 21
Nyhet
Nettsiden vil være utilgjengelig fra kl. 21:00 lørdag kveld til ca. kl. 05:00 søndag morgen grunnet flytting av servere.
Vår nettleverandør skal flytte sine servere, og i den forbindelse vil nettsiden være midlertidig utilgjengelig fra lørdag 6. september kl. 21:00 til søndag 7. september ca. kl. 05:00.
Denne nedetiden vil ikke påvirke tjenestene "Min side" eller "DogWeb Arra", som vil fungere som normalt gjennom hele perioden.
Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre, og takker for forståelsen.