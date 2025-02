Glykol blir brukt i frostvæske til for eksempel motorkjølevæske, bremsevæske, låsspray og i enkelte vindusspylervæske.

Ikke søl

Frostvæske har en søt smak som de fleste hunder og katter liker. De kan få i seg glykol dersom det har blitt sølt litt på bakken og de slikker det i seg, eller dersom de får det på labbene eller i pelsen og steller seg etterpå.

Forsikringsselskapet Agria og veterinær Sara Solheim ønsker å spre kunnskap om dette for å hindre at hunder og katter blir forgiftet.

– Så lite som en teskje frostvæske kan være dødelig, så vær forsiktig så du ikke søler noe, advarer veterinær Sara Solheim.

Symptomer

De første symptomene på glykolforgiftning kan oppstå svært raskt etter inntak, men det kan også ta opptil tolv timer.

Hunden eller katten kan få ett eller flere av disse symptomene:

Drikker og tisser mye

Slapp

Sjangler eller viker ustø

Skjelver

Kvalme

Oppkast

Diaré

Pustevansker eller rask pust/pesing

Etter hvert, lite eller ingen tissing

Krampe

Etter tolv timer kan det virke som om faren er over, men ikke la deg lure av at hunden eller katten virker bedre.

– Siden de giftige komponentene i glykolen brytes ned på ulike måter, kommer neste runde med symptomer etter omtrent 24 timer. Det er på dette tidspunktet nyrene kan svikte, sier Solheim.

Hunden eller katten vil som regel få nedsatt allmenntilstand, kaste opp, ha diaré, tisse lite eller ikke i det hele tatt. Fra dette stadiet er det svært kritisk.

Når bør du kontakte veterinæren?

Hvis du mistenker at hunden eller katten din har fått i seg glykol må du ta den med til veterinæren med en gang. Ikke se det an eller vent på symptomer. Jo tidligere behandlingen starter, desto større sannsynlighet er det for at dyret kan reddes.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen kan være vanskelig å stille dersom dyreeieren ikke har sett at hunden eller katten har fått i seg frostvæsken. Den sannsynlige diagnosen stilles på bakgrunn av blodprøver, urinprøver, ultralydundersøkelse og hvilke symptomer som er til stede.

Behandling

Behandlingen og prognosen avhenger av hvor mye glykol hunden eller katten har fått i seg, og hvor lang tid det har gått siden inntaket. Hvis man oppdager det med en gang, kan veterinæren prøve å få dyret til å kaste opp ved å gi brekkmiddel. Dessverre tas glykol raskt opp og det er derfor sjeldent man rekker å komme til veterinæren før opptaket har skjedd.

Væskebehandling er en viktig del av behandlingen. Det finnes også flere medikamenter man kan behandle med. Motgiften fomepizol er førstevalget og hindrer effekten av glykol. Andrevalget er etanol.

– Dyret trenger ofte væske- og motgiftbehandling over flere dager. For at denne skal være effektiv er det viktig at behandlingen igangsettes raskt, forteller Solheim.

Dessverre er det ikke alle dyr med glykolforgiftning som overlever, til tross for behandlingsforsøk.

Forhindre glykolforgiftning

Det finnes kjølevæske som ikke inneholder glykol, og som er mindre giftig for hund og katt. Hvis du bruker glykol, gjør det med stor forsiktighet. Hvis du søler, bør du umiddelbart tørke det opp og spyle godt.

– Vær oppmerksom på små dammer ved garasjen og parkeringsplassen og oppbevar flaskene lukket og på et trygt sted, oppfordrer Solheim.