Vinteren byr på fine aktiviteter for både hund og eier, men kan være tøff for hundens ømfintlige poter.

Hard skare på snøen, is og frossen bakke kan slite på de vanligvis myke tredeputene. Bor du et sted der det saltes, kan dette lage sprekker i potene som blir irriterte og smertefulle. Det er heldigvis mye du kan gjøre for å forebygge, og du kan forhindre større problemer om du oppdager det i tide.

Forsikringsselskapet Agria og veterinær Sara Solheim anbefaler å sjekke potene daglig, samt gjøre forebyggende tiltak.

Pels mellom tærne

Velstelte poter har bedre forutsetning for å stå imot vær og vind.

– Har du en hund med mye pels mellom tærne, bør du klippe pelsen kort her med jevne mellomrom. Dette gjør at potene tørker raskere, og den slipper å få isklumper mellom tærne, sier veterinær Sara Solheim.

Sørg også for å klippe klørne jevnlig, for lange klør kan fort sette seg fast og bli skadet, eller gjøre slik at hunden belaste potene feil.

Smør med potesalve

Hvis hunden har tørre poter, kan du smøre inn tredeputene med en fet salve for å forebygge problemer med sprekker. Det finnes også spesielle potesalver for hund som selges i dyrebutikker og på apotek.

– Husk å smøre inn potene i god tid før du skal ut, så salven rekker å trekke godt inn. Hold et øye med hunden eller avled den med godbiter eller lignende, så du ikke risikerer at den slikker av seg alt, råder Solheim.

Veisalt tørker ut

Går du på saltede veier er lurt å skylle og tørke potene godt etter turen. Veisaltet kan nemlig tørke ut tredeputene. Dersom saltet kommer inn i sprekker i potene kan det være smertefullt for hunden.

– Hvis du opplever at hunden plutselig blir halt på en tur, kan det være salt som har kommet inn i sår. Det finnes potesokker og sko spesielt beregnet på å beskytte potene mot saltet. Bor du sentralt i en by der det saltes jevnlig vil bruk av disse beskytte potene på byturen, sier Solheim.

Potesokker beskytter og holder på varme

Har du en hund som sliter mye med tørre poter og sprekker, eller som fort blir kald når temperaturen faller, kan potesokker være en god idé. Det finnes mange ulike varianter å velge mellom, så søk råd hos forhandleren og prøv deg frem så du finner den typen som passer nettopp din hund.