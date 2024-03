Ha alltid med en førstehjelpspakke med på tur. Lagre på forhånd telefonnummer til nærmeste veterinærkontor/vakthavende veterinær.

Tilpass turen lengde til hundens kondisjon og alder. Legg aldri ut på langtur med en utrent/ung hund. Husk at dyp snø/løssnø er krevende for hunden å løpe i. Ski med stålkanter kan forårsake alvorlige kuttskader, og bør unngås. Husk å plukke opp etter hunden din i løypa.

Hund som skal trekke må ha en korrekt tilpasset sele. Ha god kontroll på hunden og vis hensyn til andre ski/turgåere. Skal du trene en fersk hund i skisporet, så velg en lite brukt skiløype til dette.

Potesokker og en god potesalve forebygger skader og såre poter.

Alle hunder kan bli kalde, så sørg for å ha med et dekken og hvilepose/isolerende teppe for pausene. Ikke la hunden ligge rett på snøen. Særlig unge og eldre hunder er utsatt for frostskader og trenger beskyttelse mot vær/vind.

Sterk sol kan forårsake snøblindhet og solbrenthet. På dager med sterk sol kan det derfor være lurt å begrense antall timer hunden er ute. Tegn på snøblindhet er irriterte øyne, blinking eller at hunden søker mot skygge. Solbrenthet kommer oftest på tunga. Solkrem kan benyttes på nesa på hunder med upigmentert nesebrusk.

Husk å holde hunden unna påskegodisen og annen mat som kan gi trøblete mage. Vi anbefaler at man alltid pakker med seg litt skånefôr dersom hunden skulle bli uvel i magen. Probiotika til hund får du blant annet kjøpt på apotek, og kan med fordel pakkes i førstehjelpskrinet.

Pass på tynn is! Varmegrader gjør isen usikker mange steder. Hold alltid hunden i bånd/langline hvis du befinner deg i nærheten av vann hvor det er vanskelig å vurdere kvaliteten på isen.

Ta med nok vann! Hunden får ikke i seg nok væske ved å spise snø. Litt energirik og lettfordøyelig snacks til hunden, og deg selv, er også viktig. Det skal være koselig for alle på påsketur!

God påske!